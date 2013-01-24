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    Панель SoundBar для ноутбука

    SPA5210B/10
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука
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      Панель SoundBar для ноутбука

      SPA5210B/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Панель SoundBar для ноутбука

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB.

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Панель SoundBar для ноутбука

      Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

      Просто прикрепите меня к экрану, и я буду петь для вас! Или поставьте меня рядом с ноутбуком и наслаждайтесь любимыми песнями вместе с друзьями. Компактная акустическая USB-система для ноутбука, для подключения которой требуется всего один порт USB.

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        Панель SoundBar для ноутбука

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Маленькая суперзвезда на экране вашего ноутбука

        Закрепляются наверху экрана или размещаются отдельно

        Закрепляются наверху экрана или размещаются отдельно

        Панель SoundBar можно закрепить наверху экрана вашего ноутбука и сэкономить место, если вы слушаете музыку в поездке. Просто зафиксируйте ее на ноутбуке, подключите кабель в разъем USB и — вперед! Если вы уже закончили прослушивание, скрутите кабель USB и поместите его в отсек на панели SoundBar; храните панель SoundBar в сумке.

        Разъем USB для прослушивания и зарядки

        Разъем USB для прослушивания и зарядки

        Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

        Совместимость с MAC и ПК

        n/a (не применимо)

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          28,1  см
          высота
          5,52  см
          Глубина
          3,4  см
          Вес
          0,219  кг

        • Звук

          Улучшение низких частот
          Система Bass reflex
          Оптимизация НЧ
          Да
          Улучшение звука
          Цифровой усилитель класса "D"

        • Подключения

          USB
          Порт USB 2.0

        • Функции управления

          Простота установки
          Подключение Plug & Play
          Дорожный футляр в комплекте
          Да

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Требования к системе

          USB
          Свободный порт USB
          Операционная система ПК
          Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista или последующие версии, MAC X или последующие версии

        • Содержимое упаковки

          Краткое руководство по установке
          Да

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Глубина
          4,1  см
          Вес брутто
          0,354  кг
          высота
          11,7  см
          Вес нетто
          0,247  кг
          Вес упаковки
          0,107  кг
          ширина
          29,5  см
          EAN
          87 12581 49867 2
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,65  кг
          высота
          11,5  см
          Длина
          31,5  см
          Вес нетто
          0,988  кг
          Вес упаковки
          0,662  кг
          ширина
          21,5  см
          EAN
          87 12581 49869 6
          Количество потребительских упаковок
          4

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