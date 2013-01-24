Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Поболтайте с нами
Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поболтайте с нами
Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!
Поболтайте с нами
Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поболтайте с нами
Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!
Динамики USB для ноутбука
Цена магазина Philips
Итого:
Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.
Идеальное дополнение для вашего ноутбука — непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.
Динамики со встроенным микрофоном — идеальное решение для общения по Skype, которое позволяет разговаривать в режиме громкой связи, не надевая наушников. Нет необходимости в батареях или адаптере. Просто подключите кабель USB напрямую к порту USB и динамики автоматически будут распознаны ноутбуком как внешний USB-накопитель. Совместимы с MAC и PC.
n/a (не применимо)
Акустические системы
Подключения
Функции управления
Требования к системе
Размеры упаковки
Содержимое упаковки
Внешняя упаковка