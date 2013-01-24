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    Динамики USB для ноутбука

    SPA6200U/10
    Общая оценка / 5
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      Динамики USB для ноутбука

      SPA6200U/10
      Общая оценка / 5

      Поболтайте с нами

      Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Динамики USB для ноутбука

      Поболтайте с нами

      Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

      Поболтайте с нами

      Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Динамики USB для ноутбука

      Поболтайте с нами

      Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

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        Динамики USB для ноутбука

        Цена магазина Philips

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        Разъем USB для прослушивания и зарядки

        Разъем USB для прослушивания и зарядки

        Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

        Идеальны для ноутбука

        Идеальное дополнение для вашего ноутбука — непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.

        Идеальны для общения по Skype

        Динамики со встроенным микрофоном — идеальное решение для общения по Skype, которое позволяет разговаривать в режиме громкой связи, не надевая наушников. Нет необходимости в батареях или адаптере. Просто подключите кабель USB напрямую к порту USB и динамики автоматически будут распознаны ноутбуком как внешний USB-накопитель. Совместимы с MAC и PC.

        Cовместимость с MAC и PC

        n/a (не применимо)

        Технические характеристики

        • Акустические системы

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          USB
          Порт USB 2.0

        • Функции управления

          Дорожный футляр в комплекте
          Да
          Простота установки
          Подключение Plug & Play

        • Требования к системе

          Операционная система ПК
          Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista или последующие версии, MAC X или последующие версии
          USB
          Свободный порт USB

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7  см
          Вес брутто
          2,54  кг
          Высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,3  кг
          Вес упаковки
          2,24  кг
          Ширина
          19,7  см
          EAN
          87 12581 49892 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Содержимое упаковки

          Краткое руководство по установке
          Да
          Количество АС-сателлитов
          2

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          5,08  кг
          Высота
          20,4  см
          Длина
          22,6  см
          Вес нетто
          0,9  кг
          Вес упаковки
          4,18  кг
          Ширина
          21  см
          EAN
          87 12581 49893 1
          Количество потребительских упаковок
          3

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