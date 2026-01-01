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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

Цифровой фотоальбом

SPH8608/12

Откройте для себя заново магию сказок

Цифровой фотоальбом позволит вам заново открыть для себя магию сказок. Он может заставить ваших друзей смеяться, пугаться, плакать или улыбаться без единого слова. Вперед! Присоединяйтесь, расскажите остальным.

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Цифровой фотоальбом

Откройте для себя заново магию сказок

  • 20,3 см (8")

  • Элемент сенсорного управления

Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.

Док-станция для аккумулятора удобна в использовании

Док-станция для аккумулятора может использоваться и в качестве подставки, и в качестве зарядной станции. После полной зарядки встроенный аккумулятор фоторамки позволяет просматривать фотографии в течение 2 часов без подключения к электросети.

Экологически безопасный фотоальбом

Фотоальбомы Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, направленным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения энергопотребления, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и возможности переработки.

Технические характеристики

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