Док-станция для аккумулятора удобна в использовании

Док-станция для аккумулятора может использоваться и в качестве подставки, и в качестве зарядной станции. После полной зарядки встроенный аккумулятор фоторамки позволяет просматривать фотографии в течение 2 часов без подключения к электросети.