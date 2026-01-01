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Больше не доступен
SPH8608/12
Откройте для себя заново магию сказок
Цифровой фотоальбом позволит вам заново открыть для себя магию сказок. Он может заставить ваших друзей смеяться, пугаться, плакать или улыбаться без единого слова. Вперед! Присоединяйтесь, расскажите остальным.
20,3 см (8")
Элемент сенсорного управления
Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.
Док-станция для аккумулятора может использоваться и в качестве подставки, и в качестве зарядной станции. После полной зарядки встроенный аккумулятор фоторамки позволяет просматривать фотографии в течение 2 часов без подключения к электросети.
Фотоальбомы Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, направленным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения энергопотребления, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и возможности переработки.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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