200 Series Проводная мышь
Подойдет для вашего стиля работы
Удобная мышь с функцией подстройки под размер ладони. Легко умещается в сумке. Оснащена системой хранения кабеля и оптическим датчиком, который позволяет использовать ее на различных поверхностях.
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200 Series Проводная мышь
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200 Series
Проводная мышь
Подойдет для вашего стиля работы 4 кнопки Проводная, USB Оптический датчик Уникальный дизайн для создания особого стиля
Более тонкая конструкция мыши поможет вам дольше оставаться продуктивными.
Простое подключение USB без драйвера
Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий
Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше
Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке
Высокоточная оптическая технология для плавного управления
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ОС / Требования к системе
Требования системы
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и более поздние; Linux; Mac OS
Физические характеристики
Размеры (ДxШxВ)
110,03 × 57,4 × 29,7 мм Вес
62,2 г
Технические характеристики
Кнопки
4 кнопки Тип покрытия
Матовое Взаимодействие
Проводное, USB 2.0 Тип дизайна
Эргономичный дизайн Необходимые драйверы
Без драйверов Точность оптического датчика
2 уровня DPI: 1000/1600 Тип изделия
Проводная мышь Тип хвата
Хват правой и левой рукой
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