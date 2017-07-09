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      600 Series Беспроводные клавиатура+мышь

      SPT6602B/00

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      Комплект клавиатура+мышь серии 600 поможет вам созидать эффективнее благодаря эргономичному дизайну и надежной конструкции для активного повседневного использования. Удобное беспроводное подключение позволит избавиться от лишних проводов на рабочем месте.

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      600 Series Беспроводные клавиатура+мышь

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      600 Series
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      600 Series

      Беспроводные клавиатура+мышь

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      • 3 кнопки
      • Беспроводное соединение
      • Компактный дизайн
      Влагостойкий дизайн для очистки и защиты от проливания

      Влагостойкий дизайн для очистки и защиты от проливания

      В жизни бывает всякое. Эта влагостойкая клавиатура справится даже с пролитой на нее жидкостью. Максимальная долговечность.

      Сильный сигнал и простое беспроводное подключение 2,4 ГГц

      Сильный сигнал и простое беспроводное подключение 2,4 ГГц

      Плоские клавиши для комфортной и тихой печати

      Плоские клавиши для комфортной и тихой печати

      Тонкая клавиатура красиво выглядит на столе

      Тонкая клавиатура красиво выглядит на столе

      Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

      Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

      Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

      Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше

      Высокоточная оптическая технология для плавного управления

      Высокоточная оптическая технология для плавного управления

      Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

      Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

      • ОС / Требования к системе

        Требования системы
        Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista и более новые ОС Windows, Linux, IOS

      • Физические характеристики

        Размеры (ДxШxВ)
        Мышь: 112,92 x 60,63 x 37,4 (мм), Keyboard: 432,7 x 124,8 x 26,24 (мм)
        Вес
        Мышь: 97 ± 5 (г), клавиатура: 450 ± 5 (г)

      • Технические характеристики

        Взаимодействие
        Беспроводное подключение 2,4 ГГц, радиус действия беспроводной сети до 10 метров
        Тип изделия
        Беспроводные клавиатура+мышь
        Клавиши
        104 клавиши
        Тип хвата
        Хват правой и левой рукой
        Материал передней панели клавиатуры
        Пластиковая передняя панель
        Точность оптического датчика мыши
        1000 dpi

      Badge-D2C

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