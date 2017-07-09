600 Series Беспроводные клавиатура+мышь
Помощь в ваших начинаниях
Комплект клавиатура+мышь серии 600 поможет вам созидать эффективнее благодаря эргономичному дизайну и надежной конструкции для активного повседневного использования. Удобное беспроводное подключение позволит избавиться от лишних проводов на рабочем месте.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
600 Series Беспроводные клавиатура+мышь
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600 Series
Беспроводные клавиатура+мышь
Помощь в ваших начинаниях 3 кнопки Беспроводное соединение Компактный дизайн Влагостойкий дизайн для очистки и защиты от проливания
В жизни бывает всякое. Эта влагостойкая клавиатура справится даже с пролитой на нее жидкостью. Максимальная долговечность.
Сильный сигнал и простое беспроводное подключение 2,4 ГГц
Плоские клавиши для комфортной и тихой печати
Тонкая клавиатура красиво выглядит на столе
Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий
Симметричный дизайн подойдет как правше, так и левше
Высокоточная оптическая технология для плавного управления
Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке
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ОС / Требования к системе
Требования системы
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista и более новые ОС Windows, Linux, IOS
Физические характеристики
Размеры (ДxШxВ)
Мышь: 112,92 x 60,63 x 37,4 (мм), Keyboard: 432,7 x 124,8 x 26,24 (мм) Вес
Мышь: 97 ± 5 (г), клавиатура: 450 ± 5 (г)
Технические характеристики
Взаимодействие
Беспроводное подключение 2,4 ГГц, радиус действия беспроводной сети до 10 метров Тип изделия
Беспроводные клавиатура+мышь Клавиши
104 клавиши Тип хвата
Хват правой и левой рукой Материал передней панели клавиатуры
Пластиковая передняя панель Точность оптического датчика мыши
1000 dpi
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