Сенсорный экран
Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сенсорный экран
Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах
Сенсорный экран
Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сенсорный экран
Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах
Начните управление всеми устройствами касанием одной кнопки вместо управления каждым устройством по отдельности. Просто нажмите кнопку действия, например "Просмотр фильма", и пульт Prestigo автоматически включит различные устройства, такие как телевизор, DVD-проигрыватель и систему домашнего кинотеатра — все необходимое для просмотра фильма.
На сенсорном экране отображаются только нужные кнопки, что позволяет быстро перемещаться по меню пульта ДУ.
Пульт ДУ содержит целую библиотеку значков каналов для основных теле- и радиостанций большинства стран. На цветном ЖК экране можно присваивать значки определенным каналам. После данной установки появляется возможность перемещения по каналам с помощью значков телестанций на ЖК экране вместо цифровых кнопок пульта.
Полноцветный ЖК-дисплей 7,1 см (240 x 320 пикселов) обеспечивает высокое качество разрешения и удобство при чтении. Сенсорный экран отображает только необходимые кнопки и позволяет быстро ориентироваться.
Подсветка кнопок позволяет с легкостью управлять любыми устройствами даже в темноте
С помощью функции считывания кодов пульт ДУ принимает и сохраняет инфракрасные сигналы от других пультов для дальнейшего использования. Если коды устройства не содержатся во встроенной базе данных, их можно считать, просто наведя на оригинальный пульт ДУ универсальный пульт. Усовершенствованный способ добавления и наименования функций позволяет быстрее и проще добавлять дополнительные функции. Больше не будет отсутствующих функций!
Программное обеспечение Philips PrestigoSync и разъем USB на пульте ДУ позволяют без труда получать последние обновления в режиме он-лайн. Теперь можно выбирать значки для избранных каналов в базе данных, которая постоянно обновляется и содержит более 10 000 значков каналов. Кроме того, программа Philips PrestigoSync будет выводить автоматические уведомления о наличии новой версии встроенной программы для пульта Prestigo. Программное обеспечение Philips можно получить на компакт-диске или загрузить на официальном веб-сайте Philips.
В отличие от обычных универсальных пультов ДУ, где для определения марки и устройства требуется ввести код из четырех цифр, который содержится в буклете руководства пользователя, данный пульт ДУ содержит пошаговые инструкции для настройки непосредственно на устройство, вне зависимости от марки.
Универсальная база данных ИК-кодов обращается к встроенной библиотеке ИК-кодов пульта ДУ. Данная функция избавляет от необходимости распознавать отдельные сигналы для управления оборудованием. Верный ИК-код выбирается в базе данных пульта автоматически. Это фактически позволяет управлять работой любых аудио- или видеосистем, доступных на рынке на сегодняшний день, независимо от модели или марки.
Наиболее часто используемые кнопки можно легко найти вслепую для удобства использования.
Аксессуары
Функции управления
Экран
Возможности ИК-связи
Питание
Настройка
Характеристики системы