Простое обучение и наименование дополнительных функций

С помощью функции считывания кодов пульт ДУ принимает и сохраняет инфракрасные сигналы от других пультов для дальнейшего использования. Если коды устройства не содержатся во встроенной базе данных, их можно считать, просто наведя на оригинальный пульт ДУ универсальный пульт. Усовершенствованный способ добавления и наименования функций позволяет быстрее и проще добавлять дополнительные функции. Больше не будет отсутствующих функций!