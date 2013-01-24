Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ

Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.