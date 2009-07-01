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Cinema 21:9

Подставка для телевизора

ST569954/10
Общая оценка / 5
  • Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9 Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9 Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9
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    Cinema 21:9 Подставка для телевизора

    ST569954/10
    Общая оценка / 5

    Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9

    Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Cinema 21:9 Подставка для телевизора

    Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9

    Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер

    Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9

    Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Cinema 21:9 Подставка для телевизора

    Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9

    Высококачественная стеклянная подставка с металлической отделкой обеспечит оптимальное размещение телевизора и дополнит любой интерьер

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      Cinema 21:9

      Cinema 21:9

      Подставка для телевизора

      Итого:

      Комфортный просмотр ТВ Cinema 21:9

      Идеально сочетается с телевизором Philips Cinema 21:9

      Идеально сочетается с телевизором Philips Cinema 21:9

      Дизайн подставки делает ее идеальным дополнением для телевизора Philips Cinema 21:9

      Шарнир для поворота на 30 °

      Удобный шарнир для поворота на 30 ° позволяет настроить положение для комфортного просмотра

      Подставка на шарнире для удобства при использовании на столе и в качестве поворотного настенного крепления

      Эта революционная настольная подставка 2-в-1 может также использоваться в качестве настенного крепления для телевизора. Запатентованная конструкция позволяет использовать ее по меньшей мере в четырех разных вариантах: настольная подставка на шарнире, настенное крепление на шарнире, сверхплоское настенное крепление и настенное крепление, совместимое с креплением Vesa. Простая система крепления с интеллектуальным выравниванием помогает расположить телевизор строго горизонтально.

      Элегантная и надежная металлическая опора

      Элегантная и надежная металлическая опора. Телевизор словно парит в воздухе.

      Верхняя панель из высококачественного стекла

      Верхняя панель подставки изготовлена из высококачественного стекла

      • Связанные изделия

        Совместим с
        56PFL9954

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Размеры

        Высота подставки
        200  миллиметра
        Глубина подставки
        325  миллиметра
        Ширина подставки
        565  миллиметра
        Высота коробки
        280  миллиметра
        Глубина коробки
        390  миллиметра
        Ширина коробки
        660  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        8,5  кг

      • Информация об упаковке

        Поставляется
        В собранном виде

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