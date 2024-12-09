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Серия 3000Компактный отпариватель

STH3000/20

4.1
| (35) Отзывы
Компактное решение
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
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Быстрое отпаривание дома и в путешествии

Компактное решение

  • Компактный и складной

  • Готов к использованию за 30 секунд

  • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин

  • Гладильная доска не требуется

Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

Готов к использованию всего за 30 секунд

Готов к использованию всего за 30 секунд

Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.

Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.1

из 5

35

Отзывы

3

09/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має зручну форму, легкий у використанні.

Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.

Плюсы

Сподобалося у використанні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

01/04/2022

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Дуже легкий та компактний

[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)

Плюсы

Швидко нагрівається , займає мало місця .

Минусы

як для мене , то недоліків немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

08/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Незаменимая вещь

Так как я не люблю утюжить, от слова "СОВСЕМ", а в моем гардеробе появилось больше вещей из хб ткани, с объёмными рукавами, сборками, которые быстро мнуться, и не проглаживаются утюгом, решила поискать альтернативу. Остановилась на этом отпаривателе. И он просто стал моим другом)) Хорошо разглаживает как тонкие ткани рубашек, блузок, так и плотный джинс и трикотаж, довольно за короткое время. Покупкой очень довольна, беру теперь его с с собой везде в поездки, удобный и компактный

Плюсы

100%

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

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      Примечания

      1. После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.