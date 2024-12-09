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STH3000/20
Компактный и складной
Готов к использованию за 30 секунд
1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
Гладильная доска не требуется
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.
Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.
4.1
из 5
35
Отзывы
Ellen...
09/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Виріб має зручну форму, легкий у використанні.
Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.
Плюсы
Сподобалося у використанні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
KriS_27
01/04/2022
Україна
Сотрудник Philips
Дуже легкий та компактний
[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)
Плюсы
Швидко нагрівається , займає мало місця .
Минусы
як для мене , то недоліків немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Iri₴ka
08/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Незаменимая вещь
Так как я не люблю утюжить, от слова "СОВСЕМ", а в моем гардеробе появилось больше вещей из хб ткани, с объёмными рукавами, сборками, которые быстро мнуться, и не проглаживаются утюгом, решила поискать альтернативу. Остановилась на этом отпаривателе. И он просто стал моим другом)) Хорошо разглаживает как тонкие ткани рубашек, блузок, так и плотный джинс и трикотаж, довольно за короткое время. Покупкой очень довольна, беру теперь его с с собой везде в поездки, удобный и компактный
Плюсы
100%
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.