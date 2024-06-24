Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Компактный и складной
Готов к использованию за 30 секунд
1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
Гладильная доска не требуется
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.
Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.
5.0
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Часть акции
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Плюсы
Якісна робота
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Kara88
21/06/2024
Україна
Часть акции
Ідеальний помічник по догляду за одягом !
Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !
Плюсы
Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
TantymVerde
17/06/2024
Україна
Часть акции
Компактний і зручний відпарювач
Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).