Цей відпарювач став незамінною річчю в нашій оселі. Відпарюю щодня, дуже швидко і просто. Він досить потужний, з сорочками і футболками справляється дуже швидко. Для мене головне, що він зручний в користуванні, резервуар для води зручно знімається і тому легко доливати воду в процесі відпарювання. Рекомендую.