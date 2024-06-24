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Серия 3000Ручной отпариватель

STH3010/30

5
| (9) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Компактное решение
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
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Быстрое отпаривание дома и в путешествии

Компактное решение

  • Компактный и складной

  • Готов к использованию за 30 секунд

  • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин

  • Гладильная доска не требуется

Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

Готов к использованию всего за 30 секунд

Готов к использованию всего за 30 секунд

Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.

Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

9

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Плюсы

Якісна робота

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

21/06/2024

Україна

Україна

Ідеальний помічник по догляду за одягом !

Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !

Плюсы

Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

17/06/2024

Україна

Україна

Компактний і зручний відпарювач

Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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      Примечания

      1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).