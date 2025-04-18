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Расширенная гарантия 3 года
Компактный и складной
Готов к использованию за 30 секунд
1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
Гладильная доска не требуется
Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.
Ручной отпариватель Philips серии 3000 в комплекте с чехлом для удобного хранения в поездках и дома.
Ручной отпариватель Philips серии 3000 оснащен съемным резервуаром для воды 120мл, позволяющим отпарить целый комплект одежды без доливания. Резервуар можно легко снять с отпаривателя и наполнить под краном.
4.9
из 5
29
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
PUT9
18/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Плюсы
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Минусы
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Часть акции
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Плюсы
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 10 секунд).