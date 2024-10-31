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Идеально для деликатных тканей
Стильный, практичный и удобный дизайн
Маленький, удобно хранить и возить
Ручной отпариватель Philips серии 5000 всегда готов к работе. Просто настройте головку для отпаривания вещей на вешалке или горизонтальной поверхности и включите подачу пара. Регулируемая наклонная головка позволит без труда брать устройство с собой в поездки и быстро убирать его на хранение дома.
Невероятно удобный в работе ручной отпариватель Philips серии 5000 нагревается всего за 35 секунд. Забудьте о раскладывании громоздкой гладильной доски— она больше вам не нужна. Повесьте одежду на вешалку или положите на горизонтальную поверхность, а затем отпарьте, чтобы разгладить складки. Готово.
Ручной отпариватель Philips серии 5000 позволит устранить неподатливые складки на любой одежде из вашего гардероба, допускающей глажение. В режиме Eco устройство будет экономить электричество, а в режиме Max увеличит мощность подачи пара для разглаживания самых неподатливых складок и плотных тканей, таких как хлопок.
4.9
из 5
22
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
31/10/2024
Україна
Часть акции
Легкий, простий, якісний
Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням
Плюсы
Легкий, недорогий, гарний
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
ZoryaMtb
31/10/2024
Україна
Часть акции
Найкращий за свої кошти
Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше
Плюсы
Зручність, потужність, ціна
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
30/10/2024
Україна
Часть акции
Класна заміна прасці для студента
Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу
Плюсы
Компактно і зручно
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Протестировано на бактериях / дрожжевых грибках для исследований: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестировано на видах клещей: Dermatophagoides farinae (взрослые особи клещей и куколки мужского и женского пола)
Мощность 1400 Вт обеспечивается при подключении прибора к источнику питания 240 Вт. Фактическая мощность может различаться в зависимости от напряжения.