Чехол GlovePouch 2 в 1: для поездок и защиты от ожогов

Ручной отпариватель Philips серии 5000 поставляется с особым дорожным чехлом 2 в 1 для безопасного и удобного хранения с защитой от ударов даже в поездках. Какой бы наряд вы ни взяли с собой, вы сможете быть готовы к выходу в люди всего за несколько минут — чехол превращается в перчатку, которая защитит вас от случайных ожогов горячим паром.