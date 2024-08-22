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    • Будущее в мире моды: пар и стиль Будущее в мире моды: пар и стиль Будущее в мире моды: пар и стиль
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      Серия 5000 Ручной отпариватель

      STH5030/20

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      Будущее в мире моды: пар и стиль

      Вы выбрали наряд, но у вас нет времени гладить вещи? Не беспокойтесь — у нас все схвачено! Забудьте о громоздких утюгах и оцените преимущества ручного отпаривателя Philips 5000. Он готов к работе уже через 35 секунд, и его очень удобно использовать. Защита от прожигания ткани и невероятно стильные образы!

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      Серия 5000 Ручной отпариватель

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      этот продукт
      Серия 5000
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      Серия 5000

      Ручной отпариватель

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      Будущее в мире моды: пар и стиль

      Самые крутые наряды и образы вместе с Philips.

      • Идеально для деликатных тканей
      • Стильный, практичный и удобный дизайн
      • Маленький, удобно хранить и возить
      Стильный дизайн и регулируемая головка: удобное хранение и эксплуатация

      Стильный дизайн и регулируемая головка: удобное хранение и эксплуатация

      Ручной отпариватель Philips серии 5000 всегда готов к работе. Просто настройте головку для отпаривания вещей на вешалке или горизонтальной поверхности и включите подачу пара. Регулируемая наклонная головка позволит без труда брать устройство с собой в поездки и быстро убирать его на хранение дома.

      Быстрое подключение: готов к работе за несколько секунд без гладильной доски

      Быстрое подключение: готов к работе за несколько секунд без гладильной доски

      Невероятно удобный в работе ручной отпариватель Philips серии 5000 нагревается всего за 35 секунд. Забудьте о раскладывании громоздкой гладильной доски— она больше вам не нужна. Повесьте одежду на вешалку или положите на горизонтальную поверхность, а затем отпарьте, чтобы разгладить складки. Готово.

      Режимы Eco и Max: выберите подходящий под ваши задачи

      Режимы Eco и Max: выберите подходящий под ваши задачи

      Ручной отпариватель Philips серии 5000 позволит устранить неподатливые складки на любой одежде из вашего гардероба, допускающей глажение. В режиме Eco устройство будет экономить электричество, а в режиме Max увеличит мощность подачи пара для разглаживания самых неподатливых складок и плотных тканей, таких как хлопок.

      Узкий кончик: идеально для разглаживания труднодоступных мест

      Узкий кончик: идеально для разглаживания труднодоступных мест

      Ручной отпариватель Philips серии 5000 имеет головку с узким кончиком, которая позволит отпаривать даже труднодоступные уголки и разглаживать наиболее неподатливые складки, воротники и манжеты. С ним вы сможете подготовить даже вычурную одежду буквально за несколько минут — без каких-либо ограничений.

      Мощное отпаривание: легко и эффективно

      Мощное отпаривание: легко и эффективно

      В режиме Max ручной отпариватель Philips серии 5000 обеспечивает впечатляющую для устройства этой категории мощность подачи пара (до 1400 Вт** с непрерывной подачей пара 24 г/мин), чтобы вы могли легко и быстро удалить складки с любимой одежды без лишних поводов для беспокойства.

      Съемный резервуар для воды: легко пополнять и никаких протечек

      Съемный резервуар для воды: легко пополнять и никаких протечек

      Ручной отпариватель Philips серии 5000 оснащен 120-мл и дополнительным 200-мл съемными резервуарами для воды. Их легко пополнить, если вам нужно отпарить еще несколько вещей, и легко опустошить перед тем, как убрать устройство на хранение или взять его с собой в поездку. Для поддержания стильного дизайна резервуар для воды имеет элегантную текстуру, прекрасно дополняющую его предназначение.

      50 % пластика полностью переработано: и стильно, и экологично

      50 % пластика полностью переработано: и стильно, и экологично

      За каждую тысячу проданных ручных отпаривателей Philips серии 5000 мы сокращаем использование сырьевого пластика на величину, равную 295 000 пластиковых трубочек. Чтобы вы чувствовали себя лучше, даже пользуясь этим устройством, а не только в свежей одежде сразу после отпаривания.

      Пар убивает до 99,9 % бактерий, дрожжевых грибков* и клещей^

      Пар убивает до 99,9 % бактерий, дрожжевых грибков* и клещей^

      Для максимальной свежести: ручной отпариватель Philips серии 5000 убивает 99,99 % бактерий, чтобы вы чувствовали себя еще более уверенно в свежей и чистой одежде — как после стирки, так и между сеансами ношения.

      Чехол GlovePouch 2 в 1: для поездок и защиты от ожогов

      Чехол GlovePouch 2 в 1: для поездок и защиты от ожогов

      Ручной отпариватель Philips серии 5000 поставляется с особым дорожным чехлом 2 в 1 для безопасного и удобного хранения с защитой от ударов даже в поездках. Какой бы наряд вы ни взяли с собой, вы сможете быть готовы к выходу в люди всего за несколько минут — чехол превращается в перчатку, которая защитит вас от случайных ожогов горячим паром.

      Коврик StyleMat в комплекте: безопасное отпаривание на любых поверхностях

      Коврик StyleMat в комплекте: безопасное отпаривание на любых поверхностях

      Забудьте о гладильной доске — ручной отпариватель Philips серии 5000 поставляется вместе с ковриком StyleMat. Разместите его под предметом одежды на кровати, диване, столе, на двери или любой другой плоской поверхности, а затем отпаривайте одежду на этой поверхности под любым углом. Коврик StyleMat — это гладкая поверхность для отпаривания одежды, которая защитит мебель от повреждения горячим паром. А по окончании отпаривания просто сложите коврик — это займет лишь несколько секунд.

      Пластина отпаривателя с активным нагревом: защитит даже самые деликатные ткани

      Пластина отпаривателя с активным нагревом: защитит даже самые деликатные ткани

      Ручной отпариватель Philips серии 5000 оснащен пластиной с активным нагревом, которая позволяет без опасений касаться им любых тканей, допускающих глажение, включая наиболее деликатные — без риска прожечь одежду. От атласного шелка до плотной джинсы — у нас все под контролем. Ручной отпариватель Philips серии 5000 гарантирует защиту от прожигания тканей для максимально уверенной работы с устройством. Вся ваша любимая одежда, даже из деликатных тканей, всегда будет выглядеть прекрасно.

      • Аксессуары

        В комплекте
        Чехол GlovePouch 2 в 1 и коврик StyleMat (розовый)

      • Качественный результат

        Подошва сопла
        Металл
        Напряжение
        220–240 В
        Мощность
        До 1400 Вт**
        Скорость подачи пара
        До 24 г/мин
        Обработка паром
        Вертикально или горизонтально

      • Дизайн

        Цвет
        Цвет морской волны

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        815 г
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        31,7x9,7x8,6 см
        Габариты F-box (ГxШxВ см)
        35x11,3x15

      • Удобство использования

        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина сетевого шнура
        2  m
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        Время нагрева
        35 секунд
        Объем резервуара для воды
        120 мл и 200 мл
        Режимы подачи пара
        ECO и MAX

      • Технология

        Безопасно для тканей под глажение
        Да
        Никакого риска прожечь ткань
        Да

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Экологическая безопасность

        Упаковка
        Экологичная упаковка
        Изделие
        На 50 % из переработанного пластика

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      • *Протестировано на бактериях / дрожжевых грибках для исследований: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестировано на видах клещей: Dermatophagoides farinae (взрослые особи клещей и куколки мужского и женского пола)
      • **Мощность 1400 Вт обеспечивается при подключении прибора к источнику питания 240 Вт. Фактическая мощность может различаться в зависимости от напряжения.
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