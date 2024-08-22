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STH5030/20
Будущее в мире моды: пар и стиль
Вы выбрали наряд, но у вас нет времени гладить вещи? Не беспокойтесь — у нас все схвачено! Забудьте о громоздких утюгах и оцените преимущества ручного отпаривателя Philips 5000. Он готов к работе уже через 35 секунд, и его очень удобно использовать. Защита от прожигания ткани и невероятно стильные образы!Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ручной отпариватель
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Ручной отпариватель Philips серии 5000 всегда готов к работе. Просто настройте головку для отпаривания вещей на вешалке или горизонтальной поверхности и включите подачу пара. Регулируемая наклонная головка позволит без труда брать устройство с собой в поездки и быстро убирать его на хранение дома.
Невероятно удобный в работе ручной отпариватель Philips серии 5000 нагревается всего за 35 секунд. Забудьте о раскладывании громоздкой гладильной доски— она больше вам не нужна. Повесьте одежду на вешалку или положите на горизонтальную поверхность, а затем отпарьте, чтобы разгладить складки. Готово.
Ручной отпариватель Philips серии 5000 позволит устранить неподатливые складки на любой одежде из вашего гардероба, допускающей глажение. В режиме Eco устройство будет экономить электричество, а в режиме Max увеличит мощность подачи пара для разглаживания самых неподатливых складок и плотных тканей, таких как хлопок.
Ручной отпариватель Philips серии 5000 имеет головку с узким кончиком, которая позволит отпаривать даже труднодоступные уголки и разглаживать наиболее неподатливые складки, воротники и манжеты. С ним вы сможете подготовить даже вычурную одежду буквально за несколько минут — без каких-либо ограничений.
В режиме Max ручной отпариватель Philips серии 5000 обеспечивает впечатляющую для устройства этой категории мощность подачи пара (до 1400 Вт** с непрерывной подачей пара 24 г/мин), чтобы вы могли легко и быстро удалить складки с любимой одежды без лишних поводов для беспокойства.
Ручной отпариватель Philips серии 5000 оснащен 120-мл и дополнительным 200-мл съемными резервуарами для воды. Их легко пополнить, если вам нужно отпарить еще несколько вещей, и легко опустошить перед тем, как убрать устройство на хранение или взять его с собой в поездку. Для поддержания стильного дизайна резервуар для воды имеет элегантную текстуру, прекрасно дополняющую его предназначение.
За каждую тысячу проданных ручных отпаривателей Philips серии 5000 мы сокращаем использование сырьевого пластика на величину, равную 295 000 пластиковых трубочек. Чтобы вы чувствовали себя лучше, даже пользуясь этим устройством, а не только в свежей одежде сразу после отпаривания.
Для максимальной свежести: ручной отпариватель Philips серии 5000 убивает 99,99 % бактерий, чтобы вы чувствовали себя еще более уверенно в свежей и чистой одежде — как после стирки, так и между сеансами ношения.
Ручной отпариватель Philips серии 5000 поставляется с особым дорожным чехлом 2 в 1 для безопасного и удобного хранения с защитой от ударов даже в поездках. Какой бы наряд вы ни взяли с собой, вы сможете быть готовы к выходу в люди всего за несколько минут — чехол превращается в перчатку, которая защитит вас от случайных ожогов горячим паром.
Забудьте о гладильной доске — ручной отпариватель Philips серии 5000 поставляется вместе с ковриком StyleMat. Разместите его под предметом одежды на кровати, диване, столе, на двери или любой другой плоской поверхности, а затем отпаривайте одежду на этой поверхности под любым углом. Коврик StyleMat — это гладкая поверхность для отпаривания одежды, которая защитит мебель от повреждения горячим паром. А по окончании отпаривания просто сложите коврик — это займет лишь несколько секунд.
Ручной отпариватель Philips серии 5000 оснащен пластиной с активным нагревом, которая позволяет без опасений касаться им любых тканей, допускающих глажение, включая наиболее деликатные — без риска прожечь одежду. От атласного шелка до плотной джинсы — у нас все под контролем. Ручной отпариватель Philips серии 5000 гарантирует защиту от прожигания тканей для максимально уверенной работы с устройством. Вся ваша любимая одежда, даже из деликатных тканей, всегда будет выглядеть прекрасно.
Аксессуары
Качественный результат
Дизайн
Вес и габариты
Удобство использования
Технология
Страна изготовления
Экологическая безопасность
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