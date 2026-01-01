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CareОчиститель экрана

SVC1117C/10

Ароматизированный очиститель экрана

Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.

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С ароматом ромашки

Ароматизированный очиститель экрана

  • Планшеты/смартфоны

Жидкость для очистки без разводов

Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

Безворсовая ткань из микроволокна

Ткань многократного использования из микроволокна можно постирать в воде с мылом и высушить на открытом воздухе. Можно использовать снова и снова.

Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 350.5 kB
  • 20 July 2026

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