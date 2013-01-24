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Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD
Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD
Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD
Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD
Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах
Очиститель линз
Итого:
Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.
Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.
Проверка аудиосистемы позволяет установить, правильно ли настроены акустические системы.
Аксессуары
Медианосители
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка