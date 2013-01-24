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    Очиститель линз

    SVC2330/10
    • Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD
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      Очиститель линз

      SVC2330/10

      Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

      Очиститель линз

      Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

      Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

      Очиститель линз

      Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателя CD/DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателя в чистоте. Эта сухая система очистки безопасно удаляет пыль, посторонние частицы и прочие загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

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        Очиститель линз

        Итого:

        Очищает и защищает проигрыватель CD/DVD

        • CD/DVD
        • с двойной щеткой
        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

        Система сухой безопасной очистки

        Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

        Проверка правильности настроек аудиосистемы

        Проверка аудиосистемы позволяет установить, правильно ли настроены акустические системы.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Инструкция по эксплуатации
          на 15 языках

        • Медианосители

          Поддерживаемые форматы
          • Формат CD-Audio
          • CD-ROM
          • DVD-ROM

        • Размеры упаковки

          высота
          22,2  см
          ширина
          15,7  см
          Глубина
          1,18  см
          Вес нетто
          0,082  кг
          Вес брутто
          0,123  кг
          Вес упаковки
          0,041  кг
          EAN
          87 12581 56461 2
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          16,5  см
          ширина
          7,8  см
          высота
          22,8  см
          Вес брутто
          0,84  кг
          Вес нетто
          0,492  кг
          Вес упаковки
          0,348  кг
          EAN
          87 12581 57365 2

        • Внешняя упаковка

          Длина
          54,3  см
          ширина
          37,6  см
          высота
          26,4  см
          Вес нетто
          5,904  кг
          Вес брутто
          11  кг
          Вес упаковки
          5,096  кг
          EAN
          87 12581 57360 7
          Количество потребительских упаковок
          72

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