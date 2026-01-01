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Больше не доступен
SWA2105W/10
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Этот провод АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и акустическими системами.
10 м
Сечение 18
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.