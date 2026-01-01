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Провод АС

SWA2105W/10

Гарантия надежного подключения

Этот провод АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и акустическими системами.

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с помощью этого провода АС

Гарантия надежного подключения

  • 10 м

  • Сечение 18

Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

Функция Plug & Play для облегчения установки

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического изучения.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 185.2 kB
  • 18 June 2025

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