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Больше не доступен

Оптоволоконный кабель

SWA2302W/10

Гарантия надежного подключения

Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами.

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с помощью оптоволоконного аудиокабеля

Гарантия надежного подключения

  • 1,5 м

Высококачественное оптическое волокно

Оптически чистый световод передает цифровую информацию на компоненты системы для непревзойденного HD-звука.

Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

Литой штекер для надежного соединения

Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 149.5 kB
  • 20 August 2024

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