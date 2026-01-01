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Больше не доступен
SWA2302W/10
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами.
1,5 м
Оптически чистый световод передает цифровую информацию на компоненты системы для непревзойденного HD-звука.
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.