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Больше не доступен
SWA2550W/10
Пользуйтесь наушниками
Превратит разъем наушников 6,35 мм в 3,5 мм.
6,35 мм (М) - 3,5 мм (F)
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.