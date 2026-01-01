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Стерео адаптер

SWA2550W/10

Пользуйтесь наушниками

Превратит разъем наушников 6,35 мм в 3,5 мм.

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с помощью этого стерео адаптера

Пользуйтесь наушниками

  • 6,35 мм (М) - 3,5 мм (F)

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

Качественное изготовление

Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

Экранирование неизолированной медью

Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 126.6 kB
  • 20 July 2026

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