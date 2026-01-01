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Больше не доступен
SWA4522S/10
Гарантия надежного подключения
Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами.
1,5 м
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.