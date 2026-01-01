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Больше не доступен
SWA4527S/10
Ощутите высокое качество звука
Этот кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Используется для подключения аудиокомпонентов к ресиверу/дополнительным АС.
1,5 м
3,5 мм (M) - 2 RCA (M)
Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.