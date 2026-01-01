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Стерео Y-кабель

SWA4527S/10

Ощутите высокое качество звука

Этот кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Используется для подключения аудиокомпонентов к ресиверу/дополнительным АС.

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с помощью этого стерео Y-кабеля

Ощутите высокое качество звука

  • 1,5 м

  • 3,5 мм (M) - 2 RCA (M)

Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

Литой штекер для надежного соединения

Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 156.7 kB
  • 20 August 2024

Руководство пользователя

  • PDF файл, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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