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Лучший аксессуар для тренажерного зала
От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучший аксессуар для тренажерного зала
От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах
Лучший аксессуар для тренажерного зала
От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучший аксессуар для тренажерного зала
От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники
Итого:
Не хотите задумываться о ежедневной подзарядке? Получите 7 часов воспроизведения и еще 21 час воспроизведения при зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает как беспроводную зарядку, так и интерфейс USB-C.
Во время звонков отдельный микрофон отвечает за передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей, что стоят неподалеку.
Класс защиты IPX5 означает, что этим наушникам будет нипочем как моросящий дождь, так и ливень — у вас больше нет причин сидеть дома! Они также выдержат попадание пота во время тренировки в тренажерном зале.
Многоточечное подключение Bluetooth позволяет работать сразу с двумя устройствами, например с телефоном, на котором включена трансляция, и с умными часами для звуковых уведомлений. Сенсорные элементы на корпусе позволяют управлять звонками, воспроизведением музыки и не только. Поддерживаются Siri и Google Ассистент.
Эти наушники совместимы с устройствами, которые поддерживают Bluetooth LE Audio и кодек LC3, и обеспечат более стабильное соединение и значительно более качественное звучание. Звук не будет становиться хуже при воспроизведении музыки или общении в местах с плотной застройкой, а в играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной.
Много людей в тренажерном зале? Сильный ветер в парке, где вы гуляете? Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. А если вы идете по тротуару и хотите оставаться в курсе происходящего вокруг, коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.
Приложение Philips Headphones можно использовать для настройки шумоподавления, отключения функции автоматического подавления шума ветра и регулировки уровня внешнего шума в режиме восприятия. Эквалайзер поможет настроить звуковую сцену; также в приложении можно обновлять ПО наушников.
Наслаждайтесь звучанием любимых композиций! Оцените детальный и энергичный звук с насыщенными басами, пока излучатели с графеновым покрытием обеспечивают точную передачу как низких, так и высоких частот. Полное погружение в звук и энергия на весь день с устройствами Android и iOS.
Эти наушники никогда не выпадут сами, как бы активно вы ни двигались. Силиконовые амбушюры с ребристой текстурой обеспечивают надежную посадку и удобный хват, даже если ваши руки сильно вспотели. Поверхность наушников отражает свет, что поможет другим лучше видеть вас в темное время суток.
Звук
Возможности ANC
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Размеры
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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