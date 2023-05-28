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    Полностью беспроводные наушники

    TAA5508BK/00
    Общая оценка / 5
    • Лучший аксессуар для тренажерного зала Лучший аксессуар для тренажерного зала Лучший аксессуар для тренажерного зала
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      Полностью беспроводные наушники

      TAA5508BK/00
      Общая оценка / 5

      Лучший аксессуар для тренажерного зала

      От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Лучший аксессуар для тренажерного зала

      От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах

      Лучший аксессуар для тренажерного зала

      От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Лучший аксессуар для тренажерного зала

      От тренажерного зала до прогулки на улице — эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением для занятий спортом помогут вам двигаться активнее! Музыка и подкасты звучат лучше, как и ваш голос во время звонков. Надежная посадка обеспечит защиту от выпадения наушников. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

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        Итого:

        Лучший аксессуар для тренажерного зала

        • Детальный и естественный звук
        • Шумоподавление Pro
        • Чистое звучание голоса
        • Надежная посадка

        Всегда с вами. До 28 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

        Не хотите задумываться о ежедневной подзарядке? Получите 7 часов воспроизведения и еще 21 час воспроизведения при зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает как беспроводную зарядку, так и интерфейс USB-C.

        Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения

        Во время звонков отдельный микрофон отвечает за передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей, что стоят неподалеку.

        В любую погоду. Защита от влаги IPX5

        Класс защиты IPX5 означает, что этим наушникам будет нипочем как моросящий дождь, так и ливень — у вас больше нет причин сидеть дома! Они также выдержат попадание пота во время тренировки в тренажерном зале.

        Подключение нескольких устройств, сенсорное управление и голосовые ассистенты

        Многоточечное подключение Bluetooth позволяет работать сразу с двумя устройствами, например с телефоном, на котором включена трансляция, и с умными часами для звуковых уведомлений. Сенсорные элементы на корпусе позволяют управлять звонками, воспроизведением музыки и не только. Поддерживаются Siri и Google Ассистент.

        Стабильное соединение и звук. Bluetooth нового поколения

        Эти наушники совместимы с устройствами, которые поддерживают Bluetooth LE Audio и кодек LC3, и обеспечат более стабильное соединение и значительно более качественное звучание. Звук не будет становиться хуже при воспроизведении музыки или общении в местах с плотной застройкой, а в играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной.

        Полное погружение в музыку. Шумоподавление Pro

        Много людей в тренажерном зале? Сильный ветер в парке, где вы гуляете? Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. А если вы идете по тротуару и хотите оставаться в курсе происходящего вокруг, коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.

        Приложение Philips Headphones. Управляйте шумоподавлением и другими функциями

        Приложение Philips Headphones можно использовать для настройки шумоподавления, отключения функции автоматического подавления шума ветра и регулировки уровня внешнего шума в режиме восприятия. Эквалайзер поможет настроить звуковую сцену; также в приложении можно обновлять ПО наушников.

        Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips

        Наслаждайтесь звучанием любимых композиций! Оцените детальный и энергичный звук с насыщенными басами, пока излучатели с графеновым покрытием обеспечивают точную передачу как низких, так и высоких частот. Полное погружение в звук и энергия на весь день с устройствами Android и iOS.

        Надежная посадка. Свобода движения

        Эти наушники никогда не выпадут сами, как бы активно вы ни двигались. Силиконовые амбушюры с ребристой текстурой обеспечивают надежную посадку и удобный хват, даже если ваши руки сильно вспотели. Поверхность наушников отражает свет, что поможет другим лучше видеть вас в темное время суток.

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          8 мм
          Чувствительность
          110 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          5 мВт
          Тип излучателя
          Графеновое покрытие

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          Гибридное, ANC Pro
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          Автоматическое подавление шума ветра
          Да

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          Алгоритм ИИ

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,3
          Поддерживаемый кодек
          • AAC
          • SBC
          • LC3
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • TMAP
          Одновременное подключение
          Да
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Класс защиты от влаги
          IPX5
          Тип управления
          Сенсорное
          Монофонический режим TWS
          Да

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Заполняющий уши материал
          Силикон
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры

        • Питание

          Тип батареи (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          50 мА·ч
          Емкость аккумулятора (футляр)
          410 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          10,1 г
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          5 мин для 1 часа работы
          Время воспроизведения музыки
          7 + 21  ч

        • Голосовой ассистент

          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент
          Активация по голосу
          Ручной
          Поддержка голосового ассистента
          Да

        • Аксессуары

          Амбушюры
          3 пары (S/M/L)
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 200 мм
          Прочее
          1 ремешок
          Краткое руководство
          Да

        • Размеры

          Размер наушника (ШxГxВ)
          2,00 x 2,57 x 2,14  см
          Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
          5,49 x 2,90 x 4,15  см
          Общий вес
          0,045  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          13,02  см
          ширина
          11,4  см
          Глубина
          5,37  см
          Вес брутто
          0,132  кг
          Вес нетто
          0,075  кг
          Вес упаковки
          0,057  кг
          EAN
          48 95229 13147 7

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          34,3  см
          ширина
          29,8  см
          высота
          30,6  см
          Вес брутто
          4,544  кг
          Вес нетто
          1,8  кг
          Вес упаковки
          2,744  кг
          GTIN
          1 48 95229 13147 4

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          16,2  см
          ширина
          14  см
          высота
          13,8  см
          Вес брутто
          0,49  кг
          Вес нетто
          0,225  кг
          Вес упаковки
          0,265  кг
          GTIN
          2 48 95229 13147 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20307 5

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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