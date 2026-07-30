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TAA5508BK/00
Детальный и естественный звук
Шумоподавление Pro
Чистое звучание голоса
Надежная посадка
Много людей в тренажерном зале? Сильный ветер в парке, где вы гуляете? Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. А если вы идете по тротуару и хотите оставаться в курсе происходящего вокруг, коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.
Во время звонков отдельный микрофон отвечает за передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей, что стоят неподалеку.
Эти наушники никогда не выпадут сами, как бы активно вы ни двигались. Силиконовые амбушюры с ребристой текстурой обеспечивают надежную посадку и удобный хват, даже если ваши руки сильно вспотели. Поверхность наушников отражает свет, что поможет другим лучше видеть вас в темное время суток.
Награды
Отзывы
Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.