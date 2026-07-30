Надежная посадка. Свобода движения

Эти наушники никогда не выпадут сами, как бы активно вы ни двигались. Силиконовые амбушюры с ребристой текстурой обеспечивают надежную посадку и удобный хват, даже если ваши руки сильно вспотели. Поверхность наушников отражает свет, что поможет другим лучше видеть вас в темное время суток.