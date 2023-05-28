Стабильное соединение и звук. Bluetooth нового поколения

Эти наушники совместимы с устройствами, которые поддерживают Bluetooth LE Audio и кодек LC3, и обеспечат более стабильное соединение и значительно более качественное звучание. Звук не будет становиться хуже при воспроизведении музыки или общении в местах с плотной застройкой, а в играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной.