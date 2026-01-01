КаталогПоддержка
uk/ru

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Качественный звук для любых развлечений
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений
  • Качественный звук для любых развлечений

Саундбар 2.0

TAB5109/10

Качественный звук для любых развлечений

Какой бы контент вы ни любили, он станет еще ярче! Этот стильный и низкопрофильный саундбар обеспечит чистое звучание голосов и яркие звуковые эффекты. Современные звуковые технологии обеспечат эффект погружения в любой контент.

Посмотреть все преимущества

Качественный звук для любых развлечений

  • 2.0-канальный

  • Макс. 120 Вт, HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Звук телевизора станет лучше

Звук телевизора станет лучше

Этот 2.0-канальный саундбар с технологией иммерсивного звучания позволит вам погрузиться в детали любимого контента. Четыре режима EQ позволяют выбирать наиболее подходящий стиль звучания, а с функцией улучшения диалогов голоса будут звучать четче в любом из режимов.

DTS Virtual:X для 3D-звука с погружением в любой комнате

DTS Virtual:X для 3D-звука с погружением в любой комнате

Совместимость с DTS Virtual:X преобразует звучание телевизора, создавая объемную звуковую сцену 3D для любого контента! Оцените этот эффект без дополнительных динамиков и в любом помещении: включите на пульте ДУ саундбара или в приложении Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Кинематографичное звучание у вас дома

Dolby Digital Plus. Кинематографичное звучание у вас дома

Просматривайте любимый контент с ощущениями, словно вы сидите в первом ряду в кинотеатре. Совместимый с Dolby Digital Plus саундбар создает объемную звуковую сцену без дополнительных динамиков. Вы не только услышите, но и ощутите разницу.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.