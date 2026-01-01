Звук телевизора станет лучше

Этот 2.0-канальный саундбар с технологией иммерсивного звучания позволит вам погрузиться в детали любимого контента. Четыре режима EQ позволяют выбирать наиболее подходящий стиль звучания, а с функцией улучшения диалогов голоса будут звучать четче в любом из режимов.