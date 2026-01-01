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TAB5109/10
Качественный звук для любых развлечений
Какой бы контент вы ни любили, он станет еще ярче! Этот стильный и низкопрофильный саундбар обеспечит чистое звучание голосов и яркие звуковые эффекты. Современные звуковые технологии обеспечат эффект погружения в любой контент.
2.0-канальный
Макс. 120 Вт, HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Этот 2.0-канальный саундбар с технологией иммерсивного звучания позволит вам погрузиться в детали любимого контента. Четыре режима EQ позволяют выбирать наиболее подходящий стиль звучания, а с функцией улучшения диалогов голоса будут звучать четче в любом из режимов.
Совместимость с DTS Virtual:X преобразует звучание телевизора, создавая объемную звуковую сцену 3D для любого контента! Оцените этот эффект без дополнительных динамиков и в любом помещении: включите на пульте ДУ саундбара или в приложении Philips Home Entertainment.
Просматривайте любимый контент с ощущениями, словно вы сидите в первом ряду в кинотеатре. Совместимый с Dolby Digital Plus саундбар создает объемную звуковую сцену без дополнительных динамиков. Вы не только услышите, но и ощутите разницу.
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