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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Саундбар 2.1 с беспроводным сабвуфером

TAB8405/10

Звук, как в кинотеатре

Оцените новый уровень звучания при просмотре фильмов, спортивных трансляций или прослушивании музыки. Этот тонкий саундбар с беспроводным сабвуфером и Dolby Atmos обеспечит более высокое качество низких частот и диалогов. Его также можно включать в мультирум-конфигурации.

Посмотреть все преимущества

Звук, как в кинотеатре

  • Беспроводной сабвуфер, макс. 240 Вт

  • Dolby Atmos®

  • Совместимо с DTS Play-Fi

  • Совместимо с голосовыми ассистентами

Интеллектуальный саундбар. Превосходный звук

Интеллектуальный саундбар. Превосходный звук

Этот саундбар создает новое звуковое измерение для любого типа видеоконтента и музыки. 2.1-канальная система позволит оценить всю глубину звукового сопровождения, объемные звуковые эффекты и четкие диалоги. Беспроводной сабвуфер сделает звучание низких частот более насыщенным.

Dolby Atmos. Новый уровень звучания

Dolby Atmos. Новый уровень звучания

Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот саундбар совместим с Dolby Atmos и воссоздает не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.

Режим Stadium EQ. Вы в эпицентре событий

Испытайте азарт спортивных состязаний прямо у себя дома. Режим Stadium EQ перенесет вас на стадион в эпицентр событий. Яркие эмоции, шум болельщиков и волнительные моменты — все это с сохранением кристально чистого звучания комментаторов.

Технические характеристики

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