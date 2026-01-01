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Больше не доступен
TAB8405/10
Звук, как в кинотеатре
Оцените новый уровень звучания при просмотре фильмов, спортивных трансляций или прослушивании музыки. Этот тонкий саундбар с беспроводным сабвуфером и Dolby Atmos обеспечит более высокое качество низких частот и диалогов. Его также можно включать в мультирум-конфигурации.
Беспроводной сабвуфер, макс. 240 Вт
Dolby Atmos®
Совместимо с DTS Play-Fi
Совместимо с голосовыми ассистентами
Этот саундбар создает новое звуковое измерение для любого типа видеоконтента и музыки. 2.1-канальная система позволит оценить всю глубину звукового сопровождения, объемные звуковые эффекты и четкие диалоги. Беспроводной сабвуфер сделает звучание низких частот более насыщенным.
Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот саундбар совместим с Dolby Atmos и воссоздает не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.
Испытайте азарт спортивных состязаний прямо у себя дома. Режим Stadium EQ перенесет вас на стадион в эпицентр событий. Яркие эмоции, шум болельщиков и волнительные моменты — все это с сохранением кристально чистого звучания комментаторов.
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