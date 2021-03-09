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Больше не доступен
Мощный звук для просмотра кино
Наслаждайтесь просмотром фильмов с этим мощным саундбаром, оснащенным беспроводным сабвуфером. Объемный звук Dolby Atmos поместит вас в эпицентр событий. Совместимость с Play-Fi позволит без труда создать нужную звуковую конфигурацию.
Беспроводной сабвуфер, макс. 400 Вт
Dolby Atmos®
Совместимо с DTS Play-Fi
Совместимо с голосовыми ассистентами
Этот саундбар обеспечивает насыщенное звучание 300 Вт для любого типа видеоконтента и музыки. 3.1-канальная система наполнит помещение чарующими композициями, объемными звуковыми эффектами и максимально четкими диалогами. Беспроводной сабвуфер сделает звучание низких частот более насыщенным.
Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот саундбар совместим с Dolby Atmos и воссоздает не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.
Простое подключение через Play-Fi сделает этот саундбар звездой вашей мультирум-аудиосистемы. Его можно синхронизировать с другими АС, совместимыми с Play-Fi, чтобы воспроизвести звук в нескольких комнатах или даже создать систему с объемным звучанием — все через приложение Philips Sound или Play-Fi.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
corrector
09/03/2021
Україна
Отличный звук для дома
Легко коннектится, много интерфейсов для подсоединения. ТВ соединил ч/з hdmi-arc, blue ray player - оптикой, тлф, play-fi - wi-fi, планшет - блютузом.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером
Дата пользования 2021-02-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером
Дата пользования 2021-02-09