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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
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  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Саундбар 3.1 с беспроводным сабвуфером

TAB8805/10

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Мощный звук для просмотра кино

Наслаждайтесь просмотром фильмов с этим мощным саундбаром, оснащенным беспроводным сабвуфером. Объемный звук Dolby Atmos поместит вас в эпицентр событий. Совместимость с Play-Fi позволит без труда создать нужную звуковую конфигурацию.

Посмотреть все преимущества

Мощный звук для просмотра кино

  • Беспроводной сабвуфер, макс. 400 Вт

  • Dolby Atmos®

  • Совместимо с DTS Play-Fi

  • Совместимо с голосовыми ассистентами

Умный саундбар с мощным звуком.

Умный саундбар с мощным звуком.

Этот саундбар обеспечивает насыщенное звучание 300 Вт для любого типа видеоконтента и музыки. 3.1-канальная система наполнит помещение чарующими композициями, объемными звуковыми эффектами и максимально четкими диалогами. Беспроводной сабвуфер сделает звучание низких частот более насыщенным.

Dolby Atmos. Новый уровень звучания

Dolby Atmos. Новый уровень звучания

Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот саундбар совместим с Dolby Atmos и воссоздает не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.

Play-Fi. От мультирум-системы до объемного звука

Play-Fi. От мультирум-системы до объемного звука

Простое подключение через Play-Fi сделает этот саундбар звездой вашей мультирум-аудиосистемы. Его можно синхронизировать с другими АС, совместимыми с Play-Fi, чтобы воспроизвести звук в нескольких комнатах или даже создать систему с объемным звучанием — все через приложение Philips Sound или Play-Fi.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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09/03/2021

Україна

Україна

Отличный звук для дома

Легко коннектится, много интерфейсов для подсоединения. ТВ соединил ч/з hdmi-arc, blue ray player - оптикой, тлф, play-fi - wi-fi, планшет - блютузом.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Дата пользования 2021-02-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Дата пользования 2021-02-09

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