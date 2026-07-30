КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Сменная сетка для подравнивания и бритья
  • Сменная сетка для подравнивания и бритья
  • Сменная сетка для подравнивания и бритья
  • Сменная сетка для подравнивания и бритья
  • Сменная сетка для подравнивания и бритья
  • Сменная сетка для подравнивания и бритья

Больше не доступен

Bodygroom replacement foilСменная сетка

TT2000/43

Сменная сетка для подравнивания и бритья
Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/51 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000
Посмотреть все преимущества

Для качественного бритья заменяйте бритвенные сетки каждые 12 месяцев

Сменная сетка для подравнивания и бритья

  • Совместимо с триммером для тела S3000

  • Совместимо с триммером для тела S5000

  • Совместимо с триммером для тела S7000

  • Совместимо с Click&Style (S500/700)

100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.