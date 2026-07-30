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Больше не доступен
TT2000/43
Совместимо с триммером для тела S3000
Совместимо с триммером для тела S5000
Совместимо с триммером для тела S7000
Совместимо с Click&Style (S500/700)
100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки
Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.
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