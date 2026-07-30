Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.