Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Bodygroom replacement foil

Сменная сетка

TT2000/43
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Сменная сетка для подравнивания и бритья Сменная сетка для подравнивания и бритья Сменная сетка для подравнивания и бритья
    -{discount-value}

    Bodygroom replacement foil Сменная сетка

    TT2000/43
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сменная сетка для подравнивания и бритья

    Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/51 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000 Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Bodygroom replacement foil Сменная сетка

    Сменная сетка для подравнивания и бритья

    Сменная бритвенная головка с сеткой TT2000/51 для триммеров для тела Philips серий 3000, 5000 и 7000 Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

      Сменная сетка для подравнивания и бритья

      Для качественного бритья заменяйте бритвенные сетки каждые 12 месяцев

      • Совместимо с триммером для тела S3000
      • Совместимо с триммером для тела S5000
      • Совместимо с триммером для тела S7000
      • Совместимо с Click&Style (S500/700)
      100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

      100%-ая водонепроницаемость — подходит для использования в душе, легко очищать

      100%-ая водонепроницаемость для простоты использования и очистки

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Безопасна и не вызывает раздражения, очень удобна для сбривания волосков на теле

      Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.

      Технические характеристики

      • Очистка

        Использование
        Используйте чистящий спрей HQ110

      • Содержание

        Упаковка
        1 сетка для бритвы

      • Совместимость

        Совместимость:
        • QG33XX, TT20XX, BG70XX, BG30XX
        • BG50XX, SBG315, BG20XX
        • YS52X, YS53X

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться