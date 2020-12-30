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    • Вкусная вода — без усилий Вкусная вода — без усилий Вкусная вода — без усилий

      Водоочиститель на кран

      WP3861

      Вкусная вода — без усилий

      Компактный и простой в установке водоочиститель улучшает вкус питьевой воды благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей.

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      Водоочиститель на кран

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      Вкусная вода — без усилий

      с фильтром Pure Taste

      • Pure Taste

      Фильтр PureTaste для получения более чистой и вкусной воды

      Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.

      PureProtect Alert показывает, когда нужно сменить фильтр

      PureProtect Alert — это специальная наклейка с названиями месяцев, которую удобно наклеить на крышку фильтра. Наклейка напомнит вам, что пришло время сменить фильтр.

      Максимальная скорость потока — 2 литра в минуту благодаря технологии Hi-Flow

      Максимальная скорость потока этого компактного водоочистителя - 2 литра в минуту. Эта скорость почти не отличается от скорости потока нефильтрованной воды. Простой поворот переключателя режима фильтрации позволяет установить режим нефильтрованного распыленного или нераспыленного потока или режим фильтрованного распыленного потока.

      Фитинги для крана QuickFit для простого подсоединения к кухонному крану

      Эта усовершенствованная модель водоочистителя поставляется вместе с набором специальных фитингов для крана QuickFit, которые упрощают подключение очистителя к крану.

      Усовершенствованный механизм QuickTwist для простой замены фильтра

      Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.

      • Система очистки

        Удаление взвеси
        3000 литров или прибл. 1 год
        Удаление хлора
        >75  %

      • Характеристики конструкции

        Цвет
        белый
        Материалы
        пластиковый
        Масса продукта
        260  г
        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        65 x 143 x 106  миллиметра

      • Технические характеристики фильтра

        Основные компоненты фильтра
        Гранулированный активированный уголь, серебряное покрытие
        Срок службы фильтра
        2000 л/приблизительно 6 месяцев

      • Условия подачи воды

        Мин. давление воды на входе
        0,7  бар
        Макс. температура воды на входе
        50  °C
        Макс. давление воды на входе
        3,5  бар

      • Общие характеристики

        Принадлежности
        8 переходников для кранов QuickFit, PureProtect Alert
        Сменный фильтр-картридж
        WP3961
        Переключатель режима фильтрации
        • Фильтрованный распыленный поток
        • Нефильтрованный распыленный поток
        • Нефильтрованный поток
        Скорость фильтрации
        2  л/мин.
        Скорость фильтрации
        5  °C

      • Социальная ответственность

        Руководство пользователя
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Страна происхождения

        Водоочиститель
        Япония
        Сменный фильтр
        Япония

      Что входит в комплект?

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