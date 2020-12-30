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- 8 переходников для кранов QuickFit, PureProtect Alert
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WP3861
Вкусная вода — без усилий
Компактный и простой в установке водоочиститель улучшает вкус питьевой воды благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей.Узнать обо всех преимуществах
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Водоочиститель на кран
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Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.
PureProtect Alert — это специальная наклейка с названиями месяцев, которую удобно наклеить на крышку фильтра. Наклейка напомнит вам, что пришло время сменить фильтр.
Максимальная скорость потока этого компактного водоочистителя - 2 литра в минуту. Эта скорость почти не отличается от скорости потока нефильтрованной воды. Простой поворот переключателя режима фильтрации позволяет установить режим нефильтрованного распыленного или нераспыленного потока или режим фильтрованного распыленного потока.
Эта усовершенствованная модель водоочистителя поставляется вместе с набором специальных фитингов для крана QuickFit, которые упрощают подключение очистителя к крану.
Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.
Система очистки
Характеристики конструкции
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
Социальная ответственность
Страна происхождения
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