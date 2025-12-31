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Больше не доступен

Запасной фильтр для водоочистителя на кран

WP3911

Чистота - без усилий

Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы.

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Фильтр Micro Pure

Чистота - без усилий

  • Micro Pure

Очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора

Фильтр Micro Pure является универсальной фильтрационной системой, удаляющей бактерии, загрязнения и запахи для получения чистой, безопасной и вкусной питьевой воды. Система состоит из высокотехнологичной мембраны с системой полых волокон, в которой содержится более 520 миллиардов микропор, обеспечивающих эффективное удаление 99,99 % всех бактерий, и гранулированного активированного угля, который служит для удаления хлора, неприятного вкуса и запаха. Фильтр сохраняет растворенные в воде полезные минералы, чрезвычайно важные для здоровья.

Усовершенствованный механизм QuickTwist для простой замены фильтра

Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.

Технические характеристики

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