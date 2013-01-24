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Чистота - без усилий
Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистота - без усилий
Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах
Чистота - без усилий
Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистота - без усилий
Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах
Запасной фильтр для водоочистителя на кран
Цена магазина Philips
Итого:
Фильтр Micro Pure является универсальной фильтрационной системой, удаляющей бактерии, загрязнения и запахи для получения чистой, безопасной и вкусной питьевой воды. Система состоит из высокотехнологичной мембраны с системой полых волокон, в которой содержится более 520 миллиардов микропор, обеспечивающих эффективное удаление 99,99 % всех бактерий, и гранулированного активированного угля, который служит для удаления хлора, неприятного вкуса и запаха. Фильтр сохраняет растворенные в воде полезные минералы, чрезвычайно важные для здоровья.
Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.
Общие характеристики
Характеристики дизайна
Система очистки
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Страна изготовления
Забота об окружающей среде