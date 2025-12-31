Очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора

Фильтр Micro Pure является универсальной фильтрационной системой, удаляющей бактерии, загрязнения и запахи для получения чистой, безопасной и вкусной питьевой воды. Система состоит из высокотехнологичной мембраны с системой полых волокон, в которой содержится более 520 миллиардов микропор, обеспечивающих эффективное удаление 99,99 % всех бактерий, и гранулированного активированного угля, который служит для удаления хлора, неприятного вкуса и запаха. Фильтр сохраняет растворенные в воде полезные минералы, чрезвычайно важные для здоровья.