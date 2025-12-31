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WP3911
Чистота - без усилий
Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы.
Micro Pure
Фильтр Micro Pure является универсальной фильтрационной системой, удаляющей бактерии, загрязнения и запахи для получения чистой, безопасной и вкусной питьевой воды. Система состоит из высокотехнологичной мембраны с системой полых волокон, в которой содержится более 520 миллиардов микропор, обеспечивающих эффективное удаление 99,99 % всех бактерий, и гранулированного активированного угля, который служит для удаления хлора, неприятного вкуса и запаха. Фильтр сохраняет растворенные в воде полезные минералы, чрезвычайно важные для здоровья.
Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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