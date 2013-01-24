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    Запасной фильтр для водоочистителя на кран

    WP3911
    Общая оценка / 5
    • Чистота - без усилий Чистота - без усилий Чистота - без усилий
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      Запасной фильтр для водоочистителя на кран

      WP3911
      Общая оценка / 5

      Чистота - без усилий

      Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Запасной фильтр для водоочистителя на кран

      Чистота - без усилий

      Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах

      Чистота - без усилий

      Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Запасной фильтр для водоочистителя на кран

      Чистота - без усилий

      Усовершенствованная система фильтрации очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора, сохраняя полезные минералы. Узнать обо всех преимуществах

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        Чистота - без усилий

        Фильтр Micro Pure

        • Micro Pure

        Очищает воду от бактерий, вредных органических примесей и хлора

        Фильтр Micro Pure является универсальной фильтрационной системой, удаляющей бактерии, загрязнения и запахи для получения чистой, безопасной и вкусной питьевой воды. Система состоит из высокотехнологичной мембраны с системой полых волокон, в которой содержится более 520 миллиардов микропор, обеспечивающих эффективное удаление 99,99 % всех бактерий, и гранулированного активированного угля, который служит для удаления хлора, неприятного вкуса и запаха. Фильтр сохраняет растворенные в воде полезные минералы, чрезвычайно важные для здоровья.

        Усовершенствованный механизм QuickTwist для простой замены фильтра

        Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Скорость фильтрации
          2  л/мин.
          Скорость фильтрации
          5  °C

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          белый
          Вес продукта
          150  г
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          60 x 64 x 105  миллиметра
          Материалы
          пластиковый

        • Система очистки

          Уничтожение бактерий
          99,99  %
          Удаление хлора
          > 80  %
          Удаление взвеси
          3000 литров или прибл. 1 год
          Удаление летучих органических соединений
          Да

        • Технические характеристики фильтра

          Срок службы фильтра
          2400 л/приблизительно 8 месяцев
          Основные компоненты фильтра
          • Мембрана с системой полых волокон
          • Гранулированный активированный уголь

        • Условия подачи воды

          Мин. давление воды на входе
          0,7  бар
          Макс. давление воды на входе
          3,5  бар
          Макс. температура воды на входе
          50  °C

        • Страна изготовления

          Сменный фильтр
          Япония

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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