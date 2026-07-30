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Все серии

  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий
  • Вкусная вода — без усилий

Больше не доступен

Запасной фильтр для водоочистителя на кран

WP3961

Вкусная вода — без усилий
Улучшает вкус питьевой воды, благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей.
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Фильтр Pure Taste

Вкусная вода — без усилий

  • Pure Taste

Фильтр PureTaste для получения более чистой и вкусной воды

Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.

Максимальная скорость потока — 2 литра в минуту благодаря технологии Hi-Flow

Максимальная скорость потока этого компактного водоочистителя - 2 литра в минуту. Эта скорость почти не отличается от скорости потока нефильтрованной воды. Простой поворот переключателя режима фильтрации позволяет установить режим нефильтрованного распыленного или нераспыленного потока или режим фильтрованного распыленного потока.

Усовершенствованный механизм QuickTwist для простой замены фильтра

Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.

Технические характеристики

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