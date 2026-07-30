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Больше не доступен
WP3961
Pure Taste
Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.
Максимальная скорость потока этого компактного водоочистителя - 2 литра в минуту. Эта скорость почти не отличается от скорости потока нефильтрованной воды. Простой поворот переключателя режима фильтрации позволяет установить режим нефильтрованного распыленного или нераспыленного потока или режим фильтрованного распыленного потока.
Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.
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