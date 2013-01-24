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    Запасной фильтр для водоочистителя на кран

    WP3961
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    Общая оценка / 5
    • Вкусная вода — без усилий Вкусная вода — без усилий Вкусная вода — без усилий
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      Запасной фильтр для водоочистителя на кран

      WP3961
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Вкусная вода — без усилий

      Улучшает вкус питьевой воды, благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Запасной фильтр для водоочистителя на кран

      Вкусная вода — без усилий

      Улучшает вкус питьевой воды, благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей. Узнать обо всех преимуществах

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        Запасной фильтр для водоочистителя на кран

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        Вкусная вода — без усилий

        Фильтр Pure Taste

        • Pure Taste

        Фильтр PureTaste для получения более чистой и вкусной воды

        Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.

        Максимальная скорость потока — 2 литра в минуту благодаря технологии Hi-Flow

        Максимальная скорость потока этого компактного водоочистителя - 2 литра в минуту. Эта скорость почти не отличается от скорости потока нефильтрованной воды. Простой поворот переключателя режима фильтрации позволяет установить режим нефильтрованного распыленного или нераспыленного потока или режим фильтрованного распыленного потока.

        Усовершенствованный механизм QuickTwist для простой замены фильтра

        Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.

        Технические характеристики

        • Общие характеристики

          Скорость фильтрации
          2  л/мин.
          Скорость фильтрации
          5  °C

        • Характеристики дизайна

          Цвет
          белый
          Вес продукта
          50  г
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          44 x 44 x 90  миллиметра
          Материалы
          пластиковый

        • Система очистки

          Удаление хлора
          > 80  %
          Удаление взвеси
          3000 литров или прибл. 1 год

        • Технические характеристики фильтра

          Срок службы фильтра
          2000 л/приблизительно 6 месяцев
          Основные компоненты фильтра
          Гранулированный активированный уголь, серебряное покрытие

        • Условия подачи воды

          Мин. давление воды на входе
          0,7  бар
          Макс. давление воды на входе
          3,5  бар
          Макс. температура воды на входе
          50  °C

        • Страна изготовления

          Сменный фильтр
          Япония

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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