Фильтр PureTaste для получения более чистой и вкусной воды

Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.