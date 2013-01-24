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Вкусная вода — без усилий
Улучшает вкус питьевой воды, благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей. Узнать обо всех преимуществах
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Вкусная вода — без усилий
Улучшает вкус питьевой воды, благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей. Узнать обо всех преимуществах
Запасной фильтр для водоочистителя на кран
Цена магазина Philips
Итого:
Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.
Максимальная скорость потока этого компактного водоочистителя - 2 литра в минуту. Эта скорость почти не отличается от скорости потока нефильтрованной воды. Простой поворот переключателя режима фильтрации позволяет установить режим нефильтрованного распыленного или нераспыленного потока или режим фильтрованного распыленного потока.
Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.
Общие характеристики
Характеристики дизайна
Система очистки
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Страна изготовления
Забота об окружающей среде