Съемная насадка-стайлер для бороды
В набор Click & Style также входит съемная насадка-стайлер для бороды, с помощью которой вы сможете создать любой образ. Узнать обо всех преимуществах
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Съемная насадка-стайлер для бороды
В набор Click & Style также входит съемная насадка-стайлер для бороды, с помощью которой вы сможете создать любой образ. Узнать обо всех преимуществах
Возможность создания любого образа — будь то идеально ровная щетина или аккуратная борода или усы. Для очистки просто промойте насадку под водой.
5 установок длины на выбор: от 1 мм для создания идеальной трехдневной щетины до 5 мм для моделирования короткой бороды.
Для создания идеально ровной щетины просто установите насадку-стайлер для бороды на ручку.
Содержание
Удобство использования