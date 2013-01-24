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    Click&Style

    бритье и уход за телом

    YS521/17
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Одно устройство — любой образ Одно устройство — любой образ Одно устройство — любой образ
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      Click&Style бритье и уход за телом

      YS521/17
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Одно устройство — любой образ

      Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Click&Style бритье и уход за телом

      Одно устройство — любой образ

      Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

      Одно устройство — любой образ

      Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Click&Style бритье и уход за телом

      Одно устройство — любой образ

      Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

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        Click&Style

        Click&Style

        бритье и уход за телом

        Philips магазин цена

        Итого:

        Одно устройство — любой образ

        • SmartClick
        • Головки ComfortCut
        • Комплект "2 в 1"
        Выберите одну из 2 съемных насадок и создайте свой образ

        Выберите одну из 2 съемных насадок и создайте свой образ

        Чтобы воспользоваться бритвой или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья используйте бритву. Необходимо привести в порядок волосы на теле? Тогда триммер для тела — идеальный выбор. Одно устройство — любой образ

        Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

        Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

        Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом

        Удобно и безопасно для кожи

        Удобно и безопасно для кожи

        Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов.

        Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

        Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

        Закругленные гребни и кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.

        Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми.

        Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми.

        Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.

        Одной зарядки в течение часа достаточно для 40 минут автономной работы

        Одной зарядки в течение часа достаточно для 40 минут автономной работы

        Мощный аккумулятор обеспечивает до 40 минут работы после зарядки в течение одного часа. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на несколько минут автономной работы прибора, чтобы вы могли быстро привести себя в порядок.

        Индикатор показывает, когда аккумулятор разряжен/заряжается/полностью заряжен

        Индикатор показывает, когда аккумулятор разряжен/заряжается/полностью заряжен

        Индикатор заряда аккумулятора показывает, когда аккумулятор разряжен, заряжается или полностью заряжен.

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Лезвия триммера не требуют смазки. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года. Бритвенную сетку триммера для тела следует менять раз в год.

        Система SmartClick позволяет легко менять насадки

        Система SmartClick позволяет легко менять насадки

        Благодаря системе SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву, триммер для бороды или триммер для тела. Для создания завершенного образа просто установите нужную насадку.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Система лезвий ComfortCut

        • Удобство использования

          Зарядка
          • 1 час
          • Быстрая зарядка
          Очистка
          Возможность влажной чистки

        • Дизайн

          Ручка
          • Удобная ручка
          • Захват, исключающий выскальзывание

        • Аксессуары

          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок
          Использование
          Гребень триммера для тела

        • Питание

          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Время работы
          До 40 минут

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Бритвенная головка
          Заменяйте каждые 2 года (модель RQ32)

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