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Ключевые слова для поиска

S9000 Prestige

Преимущества Philips:

Превосходная гладкость.
Непревзойденный комфорт.*

 

Лучшее для бритья.

 

*в сравнении с другими бритвами ТМ Philips

Бритва Philips S9000 Prestige

Превосходная гладкость

Серия 9000 Prestige
Серия 9000 Prestige
Бритва Philips Series 7000

Деликатное бритье
Серия 7000
Серия 7000
Бритва Philips Series 5000

Снижает риск раздражения кожи  
Серия 6000
Серия 6000
Бритва Philips Series 5000

Безопасное бритье  

Серия 5000
Серия 5000
Бритвенная головка для Philips S9000 Prestige
Преимущества Philips:

Превосходная гладкость.
Непревзойденный комфорт.*

 
Лучшее для бритья.

*в сравнении с другими бритвами ТМ Philips
Бритва Philips S9000 Prestige, SP9860

Острые лезвия
Невероятная деликатность*

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Бритва Philips S9000 Prestige обеспечивает непревзойденно гладкое скольжение по коже. Она сбривает каждый волосок даже при 7-дневной бороде. S9000 Prestige — наша лучшая бритва: каждая деталь продумана для наилучших результатов.
*По результатам 756 сеансов при участии 7 барберов и 108 клиентов в Германии
Бритва Philips S9000 Prestige, SP9860

Острые лезвия
Невероятная деликатность*

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Бритва Philips S9000 Prestige обеспечивает непревзойденно гладкое скольжение по коже. Она сбривает каждый волосок даже при 7-дневной бороде. S9000 Prestige — наша лучшая бритва: каждая деталь продумана для наилучших результатов.
*По результатам 756 сеансов при участии 7 барберов и 108 клиентов в Германии

Нано-лезвия
для точного бритья

 

Лезвия со сверхпрочными острыми краями для превосходной гладкости


Особые лезвия усилены нано-частицами, благодаря чему они с высокой точностью сбривают волоски, обеспечивая максимальную гладкость.

Кольца
SkinComfort

 

Кольца с антифритовым покрытием для гладкого скольжения

 

Наши лучшие бритвы обеспечивают максимально гладкое и комфортное бритье благодаря антифритовому покрытию для защиты от трения.

Датчик, что подстраивается под бороду

 

Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

 

Благодаря датчику BeardAdapt можно без труда сбривать даже 7-дневную бороду. Датчик определяет длину волосков 15 раз в секунду и автоматически адаптирует настройки бритвы.

Беспроводное
зарядное устройство Qi

 

Зарядное устройство Qi для беспроводной подзарядки в комплекте

 

Зарядное устройство Qi в комплекте позволяет заряжать мощный литий-ионный аккумулятор бритвы и другие совместимые устройства, просто положив их на панель.

Нано-лезвия
для точного бритья

Нано-лезвия Philips S9000 Prestige для точного бритья

Лезвия со сверхпрочными острыми краями для превосходной гладкости

 
Особые лезвия усилены нано-частицами, благодаря чему они с высокой точностью сбривают волоски, обеспечивая максимальную гладкость.

Кольца
SkinComfort

Кольца Superb SkinComfort для Philips S9000 Prestige

Кольца с антифритовым покрытием для гладкого скольжения

 
Наши лучшие бритвы обеспечивают максимально гладкое и комфортное бритье благодаря антифритовому покрытию для защиты от трения.

Датчик, что адаптируется к бороде

Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

 
Благодаря датчику BeardAdapt можно без труда сбривать даже 7-дневную бороду. Датчик определяет длину волосков 15 раз в секунду и автоматически адаптирует настройки бритвы.

Безпроводное зарядное
устройство Qi

Зарядная панель Qi для Philips S9000 Prestige

Зарядное устройство Qi для беспроводной подзарядки в комплекте

 
Зарядное устройство Qi в комплекте позволяет заряжать мощный литий-ионный аккумулятор бритвы и другие совместимые устройства, просто положив их на панель.

Отзывы о бритве S9000 Prestige

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Награды

Лучшее от Philips

Все о бритве S9000 Prestige

Видеоролик о Philips S9000 Prestige
72
лезвия
150 000
срезов в минуту

Что входит в комплект бритвы S9000 Prestige?

Бритва Philips S9000 Prestige SP9860 с аксессуарами
В комплект бритвы Philips S9000 Prestige (SP9860) входит зарядное устройство Qi для беспроводной зарядки, насадка триммер для точного подравнивания висков и усов, а также первоклассный чехол.
Зарядная панель Qi для Philips S9000 Prestige

Зарядное устройство Qi

Беспроводная зарядка мощного литий-ионного аккумулятора бритвы.
Стайлер для бороды Phiips SmartClick

Съемный триммер

Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Первоклассный чехол для Philips S9000 Prestige

Элегантный чехол

Надежный чехол защитит бритву, зарядную панель и аксессуары.

Сравните бритву серии S9000 Prestige с другими моделями Philips
Линейка Philips S9000 Prestige

SP9860/13

Серия S9000 Prestige

SP9860/13

Идеальное сочетание гладкости и комфорта даже при 7-дневной бороде.
Сравнить функции
S7930/16

Серия S7000

S7930/16

Персонализированное бритье, которое не раздражает кожу
Сравнить функции
S6630/11

Серия S6000

S6630/11

Больше комфорта и меньше раздражения кожи
Сравнить функции
S5420/06

Серия S5000

S5420/06

Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Сравнить функции

Бритвенная система
  • Лезвия NanoTech
  • Лезвия GentleiPrecision
  • Лезвия MultiPrecision
  • Лезвия MultiPrecision

Повторение контуров
  • Разнонаправленные головки ContourDetect
  • Разнонаправленные головки ContourDetect
  • Головки Flex
  • Головки Flex

Универсальность: подравнивание и/или стайлинг
  • Компактный триммер SmartClick
  • Компактный триммер SmartClick
  • Компактный триммер SmartClick
  • Компактный триммер SmartClick

Сухое и влажное бритье

Датчик BeardAdapt
  • -
  • -

Персональные настройки бритья (3 режима):
  • -
  • -
  • -

Аккумулятор: время работы/зарядки
  • 1 час / 3 часа
  • 50 мин / 1 час
  • 1 час / 1 час
  • 1 час / 1 час

Аксессуары в комплекте
  • Точный триммер SmartClick
  • Дорожный футляр
  • Зарядная панель Qi
  • Точный триммер SmartClick
  • Щетка для очистки
  • Футляр для хранения
  • Точный триммер SmartClick
  • Футляр для хранения
  • Точный триммер SmartClick
  • Защитный колпачок

Гарантия
  • 2 года + 1 год после регистрации в MyPhilips
  • 2 года + 1 год после регистрации в MyPhilips
  • 2 года + 1 год после регистрации в MyPhilips
  • 2 года + 1 год после регистрации в MyPhilips
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Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)

 

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Есть вопросы?   
Свяжитесь с нами через Facebook Messenger

Понедельник - пятница (9:00 - 23:20)

Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)

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