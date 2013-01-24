Лучшее для бритья.
*в сравнении с другими бритвами ТМ Philips
Лезвия со сверхпрочными острыми краями для превосходной гладкости
Особые лезвия усилены нано-частицами, благодаря чему они с высокой точностью сбривают волоски, обеспечивая максимальную гладкость.
Кольца с антифритовым покрытием для гладкого скольжения
Наши лучшие бритвы обеспечивают максимально гладкое и комфортное бритье благодаря антифритовому покрытию для защиты от трения.
Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья
Благодаря датчику BeardAdapt можно без труда сбривать даже 7-дневную бороду. Датчик определяет длину волосков 15 раз в секунду и автоматически адаптирует настройки бритвы.
Зарядное устройство Qi для беспроводной подзарядки в комплекте
Зарядное устройство Qi в комплекте позволяет заряжать мощный литий-ионный аккумулятор бритвы и другие совместимые устройства, просто положив их на панель.
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Серия S9000 Prestige
SP9860/13
Идеальное сочетание гладкости и комфорта даже при 7-дневной бороде.
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Серия S7000
S7930/16
Персонализированное бритье, которое не раздражает кожу
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Серия S6000
S6630/11
Больше комфорта и меньше раздражения кожи
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Серия S5000
S5420/06
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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Бритвенная система
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Повторение контуров
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Универсальность: подравнивание и/или стайлинг
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Сухое и влажное бритье
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Датчик BeardAdapt
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Персональные настройки бритья (3 режима):
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Аккумулятор: время работы/зарядки
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Аксессуары в комплекте
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Гарантия
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Понедельник - пятница (9:00 - 23:20)
Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)
Знаете ли вы, что на 90% вопросов, отправленных через Facebook Messenger,ответ предоставляется в течение
15 минут?
Понедельник - пятница (9:00 - 23:20)
Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)