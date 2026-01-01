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MinicellsБатарея

ZA10BX30/00

Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов

Обеспечивает долгий срок службы в слуховых аппаратах

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Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов

  • 1,4 В

  • Цинково-воздушный

Надёжная работа в течение длительного времени

При производстве используется передовая технология, гарантирующая надёжную и длительную работу.

Цинко-воздушная технология разработана для слуховых аппаратов

Цинко-воздушная технология для питания слуховых аппаратов

Цвета упрощают распознавание типоразмеров батареек

Чтобы упростить распознавание наиболее распространённых типоразмеров батареек, мы используем их цветовую маркировку в соответствии с отраслевыми стандартами.

Технические характеристики

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