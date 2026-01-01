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Больше не доступен
ZA13BX30/00
Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов
Обеспечивает долгий срок службы в слуховых аппаратах
1,4 В
Цинково-воздушный
При производстве используется передовая технология, гарантирующая надёжную и длительную работу.
Цинко-воздушная технология для питания слуховых аппаратов
Чтобы упростить распознавание наиболее распространённых типоразмеров батареек, мы используем их цветовую маркировку в соответствии с отраслевыми стандартами.
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