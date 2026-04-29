Триммер для носа Philips не работает

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Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. При неправильном использовании устройства может показаться, что триммер для носа неисправен. Также возможно, что устройство не работает из-за разрядившихся элементов питания либо засора режущего блока. В видео ниже представлены инструкции по работе с триммером, а более подробные рекомендации по устранению неисправностей представлены в разделах ниже.
Триммеры для носа поставляются с защитной насадкой, включая модели с режущим элементом на каждой из сторон — это предотвращает непосредственный контакт лезвий с кожей. Из-за защитной насадки устройство сбривает волосы чуть выше уровня кожи. Таким образом обеспечивается гладкое подравнивание без порезов, выдирания волос и появления вросших волосков.
Вставьте триммер в нос. Вращайте головку триммера и старайтесь захватить ей волоски, растущие в разных направлениях. Не вставляйте насадку-триммер слишком глубоко в носовую полость. Головки с вращающимся наконечником рекомендуется вставлять примерно на 5 мм. Головки с линейным наконечником — примерно на 12 мм. При вращении можно удерживать плоскую часть триммера в контакте с кожей, чтобы избежать щекочущего эффекта.
Всегда крепите к триммеру головку для подравнивания бровей перед тем, как собираетесь подровнять брови. Насадка позволяет подравнивать волоски до нужной длины.
Триммер для носа Philips мог перестать работать из-за того, что разрядился аккумулятор. Чтобы проверить это, выполните следующие действия:
Если вы используете триммер для носа, работающий от батареек типа AA, возможно, стоит заменить их. Для решения проблемы просто установите новый элемент питания. При замене элемента питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). Полярность указана на отсеке для элементов питания.
Если вы убедились в том, что триммер для носа Philips полностью заряжен, но прибор все еще не работает, мог засориться режущий блок триммера. Для оптимальной работы прибора рекомендуется очищать триммер для носа после каждого использования.
Рекомендации по очистке приведены ниже.
После использования триммера для носа наличие оставшихся волосков — это нормальное явление. Волоски будут подравниваться до небольшой длины, однако оставшиеся волоски продолжат обеспечивать комфортную защиту (от попадания внутрь организма вредных частиц). При использовании триммера обеспечьте контакт режущих элементов с волосками, вращая головку триммера.
Если вы следуете рекомендациям, однако ваш триммер для носа все еще не работет, обратитесь к нам для получения дальнейшей поддержки.
Информация на данной странице относится к моделям: MG9531/15 , MG9690/30 , MG9555/15 . Показать больше ›
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