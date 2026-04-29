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Триммер для носа Philips не работает

Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. При неправильном использовании устройства может показаться, что триммер для носа неисправен. Также возможно, что устройство не работает из-за разрядившихся элементов питания либо засора режущего блока. В видео ниже представлены инструкции по работе с триммером, а более подробные рекомендации по устранению неисправностей представлены в разделах ниже.

Информация на данной странице относится к моделям: MG9531/15 , MG9690/30 , MG9555/15 . Показать больше  ›

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