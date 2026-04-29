Триммер для носа Philips не работает

Триммеры для носа поставляются с защитной насадкой, включая модели с режущим элементом на каждой из сторон — это предотвращает непосредственный контакт лезвий с кожей. Из-за защитной насадки устройство сбривает волосы чуть выше уровня кожи. Таким образом обеспечивается гладкое подравнивание без порезов, выдирания волос и появления вросших волосков.



Вставьте триммер в нос. Вращайте головку триммера и старайтесь захватить ей волоски, растущие в разных направлениях. Не вставляйте насадку-триммер слишком глубоко в носовую полость. Головки с вращающимся наконечником рекомендуется вставлять примерно на 5 мм. Головки с линейным наконечником — примерно на 12 мм. При вращении можно удерживать плоскую часть триммера в контакте с кожей, чтобы избежать щекочущего эффекта.



Всегда крепите к триммеру головку для подравнивания бровей перед тем, как собираетесь подровнять брови. Насадка позволяет подравнивать волоски до нужной длины.