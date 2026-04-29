Код ошибки на Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max

Код ошибки E4 (в перевернутом положении выглядит как h3) означает, что роликовая щетка пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max засорилась.



Чтобы устранить проблему, отключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и очистите ее от мусора, например волос, шерсти, грязи и пыли. Чтобы решить проблему, выключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и удалите с нее мусор, например волосы, шерсть, грязь и пыль.

Это можно сделать следующим образом:

Снимите щетку, нажав на кнопку отсоединения.

Рукой снимите волосы и шерсть с щетки.

Совет. Обрежьте колтуны из волос ножницами (см. рис. A ниже).

Поместите щетку на место.



Если код ошибки не устранен после очистки роликовой щетки, свяжитесь с нами для получения дальнейшей поддержки.