Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает

Чтобы стайлер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.



Перед очисткой стайлера посмотрите, подходит ли он для очистки водой.



Моющиеся стайлеры

На этих приборах можно найти символ душа. Для очистки этих приборов снимите насадки и очистите область под креплением для насадок.

Не мойте прибор мыльным раствором и моющими средствами, поскольку так вы можете снять защитную смазку с режущего блока и снизить его производительность. Перед установкой насадок на стайлер отдельно вымойте и высушите их.



Немоющиеся стайлеры

На этих приборах можно найти символ перечеркнутого крана. Эти приборы нельзя очищать водой. Снимите насадки и очистите область под креплением для насадок небольшой щеточкой (в комплекте) или ватной палочкой.



Немоющиеся стайлеры с моющимися насадками

Некоторые триммеры Philips нельзя очищать водой, однако их насадки можно мыть. В таком случае для очистки насадки снимите ее и промойте водой. Прежде чем установить насадку на триммер, убедитесь, что она полностью высохла.

Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать больше об очистке таких приборов.



Более подробная информация для вашей модели содержится в инструкции по эксплуатации.

