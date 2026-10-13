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Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает

Если стайлер/машинка для стрижки волос Philips не включается или не работает должным образом, ниже представлены возможные причины и рекомендации по устранению неполадки.

Информация на данной странице относится к моделям: HC9722/15, HC3721/15, HC5721/15. Показать больше  ›

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