Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает

Возможно, дело в том, что аккумулятор стайлера Philips разрядился. Рекомендуется полностью зарядить стайлер, а затем снова попробовать включить его.
Примечание. Время зарядки и работы аккумулятора зависит от модели стайлера. Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации.
Если вы используете прибор, работающий от одноразовых элементов питания AA, стоит заменить их. При замене элемента питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). Используйте только одноразовые элементы питания, указанные в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно старые и новые элементы питания и не устанавливайте элементы питания разных типов.
Если эти решения не помогли, и стайлер по-прежнему не работает, обратитесь к нам за помощью.