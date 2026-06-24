На кофемашине Saeco отображается код ошибки

Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.



Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги.

1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).

2. Извлеките варочную группу.

3. Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки. Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку.

4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Возможно, придется приложить усилие.

5. Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.

6. Выполните очистку воронки для кофе, убрав из нее молотый кофе с помощью пылесоса.

7. Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.

8. После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В этом случае повторно проведите процедуру очистки.

Чтобы избежать засорения воронки для кофе, не наливайте и не проливайте воду в контейнер для кофейных зерен. Также важно очищать воронку для кофе еженедельно.

