На кофемашине Saeco отображается код ошибки

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Если в работе эспрессо-кофемашины Saeco происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.
Обратите внимание, что если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.
Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.
Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги.
1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
2. Извлеките варочную группу.
3. Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки. Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку.
4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Возможно, придется приложить усилие.
5. Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
6. Выполните очистку воронки для кофе, убрав из нее молотый кофе с помощью пылесоса.
7. Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.
8. После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В этом случае повторно проведите процедуру очистки.
Чтобы избежать засорения воронки для кофе, не наливайте и не проливайте воду в контейнер для кофейных зерен. Также важно очищать воронку для кофе еженедельно.
Если отображается код E03, варочная группа засорилась и не работает должным образом. Следуйте представленным ниже инструкциям по промывке варочной группы и исправлению проблемы.
1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
3. Тщательно промойте варочную группу чистой теплой водой.
4. Смажьте варочную группу.
5. Дайте варочной группе высохнуть и установите ее обратно.
Если отображается код E04, в кофемашину не установлена либо некорректно установлена варочная группа.
Чтобы решить проблему, откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.
Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины Saeco, выполните следующие действия.
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
Появление кода ошибки 14 указывает на то, что эспрессо-кофемашина перегрелась. Для устранения этой проблемы выключите машину и подождите 30 минут, пока она не остынет.
При появлении кода ошибки 11 или 19 подождите некоторое время, чтобы машина адаптировалась к комнатной температуре после транспортировки/хранения вне помещения. Эти ошибки чаще происходят зимой, особенно в холодные дни, когда температура на улице составляет около 0 градусов.
Чтобы решить эту проблему, выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова.
Также возможно, что штекер был вставлен некорректно. Убедитесь, что штекер должным образом подключен к разъему на задней панели кофемашины. Надавите на него до полной фиксации и убедитесь, что вилка питания должным образом вставлена в розетку электросети.
Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные выше, или если решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Информация на данной странице относится к моделям: SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .
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