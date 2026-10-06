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Кофемашина Saeco не готовит кофе

Существует несколько причин, почему кофе может не поступать из эспрессо-кофемашины Saeco, если кофейные зерна были перемолоты.
Ниже вы найдете решения, которые помогут вам самостоятельно решить проблему.

Обратите внимание! При первом использовании кофемашины в течение первого приготовления кофе из нее поступает всего несколько капель кофе. Приготовьте еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.

Информация на данной странице относится к моделям: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.

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