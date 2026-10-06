Кофемашина Saeco не готовит кофе

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Существует несколько причин, почему кофе может не поступать из эспрессо-кофемашины Saeco, если кофейные зерна были перемолоты.
Ниже вы найдете решения, которые помогут вам самостоятельно решить проблему.
Обратите внимание! При первом использовании кофемашины в течение первого приготовления кофе из нее поступает всего несколько капель кофе. Приготовьте еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.
При попадании воздуха кофемашина издает громкий жужжащий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните описанные ниже действия.
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Обратите внимание! Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
Кофе может не подаваться из эспрессо-кофемашины из-за засора или грязи в варочной группе. Варочную группу необходимо мыть еженедельно. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
Если кофе не подается, возможно, засорился носик подачи кофе. Для очистки можно использовать средство для очистки труб или иголку — это поможет избавиться от загрязнения.
При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение.
Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и прерыванию процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена.
Когда в последний раз вы проводили очистку эспрессо-кофемашины от накипи? На всех кофемашинах предусмотрен специальный индикатор очистки от накипи. Рекомендуется проводить очистку от накипи, как только на кофемашине появляется соответствующее уведомление. Если не выполнять очистку на накипи, образование накипи внутри кофемашины может стать причиной неисправности устройства.
Инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в инструкции по эксплуатации
Если засорилось отделение для предварительно молотого кофе, подача кофе невозможна. Для устранения этой неполадки выполните следующие действия или следуйте видеоинструкции:
Если для приготовления кофе недостаточно кофейных зерен или воды, процесс приготовления будет прерван, и молотый кофе будет выброшен в контейнер для кофейной гущи.
Для устранения этой проблемы перед началом приготовления убедитесь, что вы загрузили достаточное количество кофейных зерен и воды.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.
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