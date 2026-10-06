Эспрессо-кофемашина Saeco протекает

Даже если при промывке будет попадать в подставленную емкость через носик для подачи кофе, эта вода все равно будет попадать в поддон для капель. Это связано с тем, что кофемашина сливает промывочную воду в поддон для капель при автоматической промывке для управления промывкой внутренних систем и обеспечения оптимальной производительности устройства.



Автоматическая промывка выполняется при перезагрузке кофемашины после приготовления напитка или после использования капучинатора.



Эта промывочная вода может создать ощущение, что в поддоне для капель всегда остается некоторое количество воды или что он заполняется быстрее, чем должен. Однако это не является следствием наличия протечки в кофемашине.



Примечание. Если поддон для капель заполняется водой после приготовления 2 чашек кофе или за ночь (без использования кофемашины), советует вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи.