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Не удается установить варочную группу в кофемашину Saeco

Если вам не удается установить варочную группу в эспрессо-кофемашину Saeco, переведите варочную группу в нейтральное положение, а затем попробуйте установить ее на место. Читать дальше.

Информация на данной странице относится к моделям: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.

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