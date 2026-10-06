Не удается установить варочную группу в кофемашину Saeco

Перед установкой варочной группы убедитесь, что она находится в нейтральном положении.



Варочная группа находится в нейтральном положении когда стрелка на желтом цилиндре на боковой стороне варочной группы совмещена с черной стрелкой и буквой "N". Желтый крючок сбоку должен находиться в вертикальном положении (см. изображение ниже).



Чтобы перевести варочную группу в нейтральное положение и установить ее обратно в кофемашину, выполните следующие действия.



1. Извлеките варочную группу и закройте сервисную дверцу. Установите все остальные детали обратно в кофемашину (поддон для капель, контейнер для кофейной гущи и резервуар для воды).

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока кофемашина полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).

3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы ВКЛЮЧИТЬ кофемашину. Пока кофемашина не будет готова к использованию, не предпринимайте никаких действий: не открывайте сервисную дверцу, не извлекайте поддон для капель или резервуар для воды.

4. Установите варочную группу в нейтральное положение, прежде чем вставить ее. Чтобы установить варочную группу в нейтральное положение, сначала нажмите на рычаг, пока он не соприкоснется с основанием варочной группы (изобр. 1) Затем убедитесь, что желтый крючок находится в крайнем верхнем положении; если нет, сдвиньте его вверх (изобр. 2).

5. Откройте сервисную дверцу и задвиньте варочную группу обратно в кофемашину вдоль направляющих, пока она не зафиксируется в нужном положении.

6. Закройте сервисную дверцу, выключите, а затем включите кофемашину.

Обратите внимание! Инструкции могут отличаться в зависимости от модели эспрессо-кофемашины. Более точные пошаговые инструкции см. в руководстве пользователя.