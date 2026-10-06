Молотый кофе под варочной группой кофемашины Saeco

Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы:

1. Выключите эспрессо-кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).

2. Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Дайте ей высохнуть.

3. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.

4. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.

5. Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон.

Обратите внимание! Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061.