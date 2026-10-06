Молотый кофе под варочной группой кофемашины Saeco
Если внутри или под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.
Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы: 1. Выключите эспрессо-кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд). 2. Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Дайте ей высохнуть. 3. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы. 4. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы. 5. Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон. Обратите внимание! Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061.
Информация на данной странице относится к моделям:SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.