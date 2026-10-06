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Молотый кофе под варочной группой кофемашины Saeco

Если внутри или под варочной группой эспрессо-кофемашины Saeco вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.

Информация на данной странице относится к моделям: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.

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