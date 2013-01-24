Как только ваш заказ будет отправлен, мы отправим Вам номер для отслеживания на электронную почту. С помощью этого номера вы сможете отслеживать статус доставки своего заказа. Обратите внимание, что вы можете получить несколько номеров для отслеживания, если Ваш заказ доставляется отдельными отправками.

Если у вас нет возможности получить заказ на момент доставки, ваш заказ может быть оставлен в ближайшем пункте выдачи заказов службы Новая Почта.