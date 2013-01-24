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    Сроки доставки

    Когда будет доставлен мой заказ?
    Мы осуществляем доставку в пределах Украины в течение 2-3 рабочих дней для отправлений службы Новая Почта. Если вы заказываете несколько товаров, ваши товары могут быть отправлены отдельно.

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    Да
    Нет

    Отследить заказ

    Как отследить статус доставки моего заказа?

    Как только ваш заказ будет отправлен, мы отправим Вам номер для отслеживания на электронную почту. С помощью этого номера вы сможете отслеживать статус доставки своего заказа. Обратите внимание, что вы можете получить несколько номеров для отслеживания, если Ваш заказ доставляется отдельными отправками.

     

    Если у вас нет возможности получить заказ на момент доставки, ваш заказ может быть оставлен в ближайшем пункте выдачи заказов службы Новая Почта.

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    Да
    Нет
    Я получил/а только часть заказа
    Если ваш заказ состоит из нескольких товаров, он может быть доставлен несколькими посылками. Пожалуйста, проверьте подтверждение отправки, поскольку оно должно включать номер для отслеживания по каждой отправке. Вы также можете подождать еще 2-3 дня для того, чтобы убедиться, что дополнительная посылка будет вам доставлена. Если часть вашего заказа все еще не была доставлена, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы связаться с нашей командой по работе с клиентами.

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    Да
    Нет

    Способы доставки

    Какие способы доставки доступны?

    Вы можете выбрать предпочтительный вариант доставки в процессе оформления заказа. Вы можете выбрать доставку своего заказа службой Нова Пошта на указанный вами адрес или в ближайший пункт выдачи заказов данной службы.

     

    Сопутствующие вопросы:

    • Когда будет доставлен мой заказ?

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    Да
    Нет
    Осуществляете ли вы доставку товара в любую точку?
    Мы не можем осуществлять доставку в зону проведения ООС и в Автономную Республику Крым.

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    Да
    Нет
    Какая стоимость доставки?
    В Philips Shop доставка заказов бесплатная.

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    Да
    Нет

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

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