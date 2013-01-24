Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Наличный расчет
Заказы Philips Shop Вы можете оплатить наличными в отделениях Нова Пошта или при адресной доставке.
Через POS-терминал
При адресной доставке и в отделениях компании «Новая Почта» банковской платежной картой Visa или MasterCard. Информацию о ближайшем к Вам отделении, в котором можно воспользоваться этим видом расчета, можно уточнить по списку. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VucxAwzFuynzf9x9TB5l_U2ry-mskYDERYFa9wJ3yiM/edit
Банковской картой online*
На сайте Нова Пошта в разделе «Отследить» и в мобильном приложении «Нова Пошта». https://novaposhta.ua/ru/tracking
*Сумма онлайн-оплаты не может превышать 14 999 грн за одну операцию.
Вы получите свой счет-фактуру по электронной почте в течение 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
После получения вы также можете скачать свой счет-фактуру в своей учетной записи интернет магазина Philips Shop. Зайдите в свою учетную запись. Нажмите на «Посмотреть историю заказа». Выберите номер своего заказа и нажмите на счет-фактуру, чтобы скачать его.