Наличный расчет

Заказы Philips Shop Вы можете оплатить наличными в отделениях Нова Пошта или при адресной доставке.

Через POS-терминал

При адресной доставке и в отделениях компании «Новая Почта» банковской платежной картой Visa или MasterCard. Информацию о ближайшем к Вам отделении, в котором можно воспользоваться этим видом расчета, можно уточнить по списку. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VucxAwzFuynzf9x9TB5l_U2ry-mskYDERYFa9wJ3yiM/edit

Банковской картой online*

На сайте Нова Пошта в разделе «Отследить» и в мобильном приложении «Нова Пошта». https://novaposhta.ua/ru/tracking

*Сумма онлайн-оплаты не может превышать 14 999 грн за одну операцию.