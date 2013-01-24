Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Поддержка

    Оплата

    Назад

    Заказ

    Доставка

    Оплата

    Возврат товаров

    Способы оплаты

    Как оплатить заказ?

    Наличный расчет

    Заказы Philips Shop Вы можете оплатить наличными в отделениях Нова Пошта или при адресной доставке.

     

    Через POS-терминал

    При адресной доставке и в отделениях компании «Новая Почта» банковской платежной картой Visa или MasterCard. Информацию о ближайшем к Вам отделении, в котором можно воспользоваться этим видом расчета, можно уточнить по списку. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VucxAwzFuynzf9x9TB5l_U2ry-mskYDERYFa9wJ3yiM/edit

     

    Банковской картой online*

    На сайте Нова Пошта в разделе «Отследить» и в мобильном приложении «Нова Пошта». https://novaposhta.ua/ru/tracking

     

    *Сумма онлайн-оплаты не может превышать 14 999 грн за одну операцию.

    Была ли данная информация полезной?

    Да
    Нет

    Коды ваучеров

    Как я могу использовать свой код ваучера для получения скидки?
    Чтобы использовать код ваучера на скидку, введите код в поле «Введите коды скидочных ваучеров», затем нажмите кнопку «Применить» во время оформления заказа. Для одного заказа можно использовать только один код ваучера. Некоторые коды ваучеров могут быть недействительными для определенных категорий товаров или товаров, на которые уже действует скидка. К такой категории относятся товары из нашего раздела распродаж.

    Была ли данная информация полезной?

    Да
    Нет
    Что мне делать, если я получил/а сообщение об ошибке при попытке использовать свой код ваучера на скидку?
    При введении промокода нужно учитывать регистр клавиатуры. Любые тире (-) или специальные символы также являются частью промокода. Если вы перепробовали все возможные варианты введения промокода, но он по-прежнему не работает, свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь вам в дальнейшем решении проблемы.

    Была ли данная информация полезной?

    Да
    Нет

    Счет-фактура

    Как скачать счет-фактуру?

    Вы получите свой счет-фактуру по электронной почте в течение 1-2 рабочих дней с момента оформления заказа.
     

    После получения вы также можете скачать свой счет-фактуру в своей учетной записи интернет магазина Philips Shop. Зайдите в свою учетную запись. Нажмите на «Посмотреть историю заказа». Выберите номер своего заказа и нажмите на счет-фактуру, чтобы скачать его.

    Была ли данная информация полезной?

    Да
    Нет

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips