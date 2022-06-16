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    Домашня аудіосистема

    Бездротова домашня система Philips

    Домашня аудіосистема – це легко

    Бездротовий гучномовець для дому W6205

    Увесь ваш аудіоконтент.
    У будь-якій кімнаті.

    Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими пристроями – ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в режимі Multi room. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips.

    Переглянути бездротовий гучномовець W6205

    Бездротовий сабвуфер Philips W8506

    Просто насиченіший звук вашого телевізора Philips.

    Вам не подобається вигляд саундбара, але ви бажаєте удосконалити звучання телевізора? Цей сабвуфер поглиблює баси фільмів, шоу та музики на екрані вашого телевізора Philips із підтримкою DTS Play-Fi*. Він дуже потужний і його легко розмістити так, щоб його не було видно.

    Переглянути сабвуфер W8506

    3.1-канальний саундбар Philips B8507 із бездротовим сабвуфером

    The One, що створює
    кінотеатр удома.

    Саундбар The One із бездротовим сабвуфером забезпечує справжнє кінодозвілля. Спеціальні динаміки центрального каналу забезпечують чудову чіткість вокалу, а Dolby Atmos забезпечує неймовірний, захоплюючий об’ємний звук.

    Переглянути саундбар B8507
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      1. Почніть із саундбара або бездротових гучномовців


      Саундбар – це чудовий вибір, якщо ви переважно полюбляєте фільми, адже він додає деталей, драми і глибини всьому, що ви переглядаєте.

      Гучномовці Wi-Fi удосконалюють ваші враження, забезпечуючи краще розділення звуку з телевізора, чіткі діалоги та широку звукову сцену.

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      2. Додайте сателітні гучномовці


      Поставте кілька гучномовців за диваном і насолоджуйтеся справжнім об’ємним звуком, що ставить вас у центр подій. А світлодіоди, які реагують на підсвічування Ambilight, створять світлове шоу в цілій кімнаті.

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      3. Додайте сабвуфер


      Від помпезних батальних сцен до незначних змін напруги – сабвуфер зробить усе, щоб ви це відчували.

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      4. Розширте систему на інші кімнати


      Синхронізуйте вечірку в цілому домі. Або продовжуйте слідкувати за діями на екрані в вітальні, поки готуєте собі чашку чаю.

    Піктограми саундбара і бездротового гучномовця Philips

    Почніть із саундбара або бездротових гучномовців

     

    Саундбар – це чудовий вибір, якщо ви переважно полюбляєте фільми, адже він додає деталей, драми і глибини всьому, що ви переглядаєте.

    Гучномовці Wi-Fi удосконалюють ваші враження, забезпечуючи краще розділення звуку з телевізора, чіткі діалоги та широку звукову сцену.

    Піктограма сателітних гучномовців Philips

    Додайте сателітні гучномовці

     

    Поставте кілька гучномовців за диваном і насолоджуйтеся справжнім об’ємним звуком, що ставить вас у центр подій. А світлодіоди, які реагують на підсвічування Ambilight, створять світлове шоу в цілій кімнаті.

    Піктограма сабвуфера Philips

    Додайте сабвуфер

     

    Від помпезних батальних сцен до незначних змін напруги – сабвуфер зробить усе, щоб ви це відчували.

    Піктограма синхронізованого дому

    Розширте систему на інші кімнати

     

    Синхронізуйте вечірку в цілому домі. Або продовжуйте слідкувати за діями на екрані в вітальні, поки готуєте собі чашку чаю.

    DTS Play-Fi забезпечує високу точність передачі через Wi-Fi

    Hi-Fi через
    Wi-Fi


    Завдяки DTS Play-Fi можна прослуховувати фільми й музику в будь-якій кімнаті з високою роздільністю (до 24 біт/192 кГц) та ідеальною синхронізацією. Жодних дротів. Жодних турбот.

    Домашня аудіосистема Philips забезпечує високі можливості під’єднання улюблених додатків

    Готовий до з’єднання


    Підтримує всіх ваших улюблених розумних помічників і послуги потокового передавання даних. Тож, щоб запустити ваш останній список відтворення, збільшити гучність або дізнатися, що відтворюється, просто запитайте.

    Технологія Dolby Atmos у роботі

    Кожен звук там, де він і повинен бути


    Технологія Dolby Atmos розміщує кожну деталь у точному місці в просторі навколо і над вами. Ваші фільми, ігри і музика стають більш реалістичними – і більш захоплюючими.

    Функція синхронізації світлодіодів, які реагують на підсвічування Ambilight

    Поширюйте світло


    Світлодіоди, які реагують на підсвічування Ambilight, синхронізуються з телевізором з Ambilight і рухаються разом із вашою музикою, наповнюючи кімнату драматизмом того, що ви дивитесь або слухаєте.

    Продукти домашньої аудіосистеми Philips Fidelio

    Дарує насолоду для вух і привертає увагу.

     

    Європейський дизайн. Теплий, природний фірмовий звук. Високоякісні матеріали. Не дивно, що домашня аудіосистема Fidelio полонила серця критиків. Як ви цим скористаєтеся?

    Нагорода EISA 2022 за саундбар Philips Fidelio FB1
    Нагорода Red dot 2022 Award
    Нагорода за дизайн IF design Award 2022
    Додаток Philips Sound у роботі

    Усе під контролем

     

    Під’єднуйте та налаштовуйте свої аудіопродукти за допомогою додатка Philips Sound. Передавайте контент із будь-якого джерела в кімнати та зони по всій оселі – і керуйте усім лише одним натисненням.

    Логотип App Store
    Логотип Google Play

    Створіть свою домашню аудіосистему

    Звук Philips

    Телевізори з Ambilight

    Відкрийте для себе домашню аудіосистему завдяки відео

    Відео про бездротовий гучномовець Philips W6205

    Бездротовий гучномовець Philips W6205

    Відео про бездротовий сабвуфер Philips W8506

    Бездротовий сабвуфер Philips W8506

    Відео про саундбар Philips B8507

    3.1-канальний саундбар Philips B8507 із бездротовим сабвуфером

    Дізнатися більше

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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