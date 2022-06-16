Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими пристроями – ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в режимі Multi room. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips.
Просто насиченіший звук вашого телевізора Philips.
Вам не подобається вигляд саундбара, але ви бажаєте удосконалити звучання телевізора? Цей сабвуфер поглиблює баси фільмів, шоу та музики на екрані вашого телевізора Philips із підтримкою DTS Play-Fi*. Він дуже потужний і його легко розмістити так, щоб його не було видно.
3.1-канальний саундбар Philips B8507 із бездротовим сабвуфером
The One, що створює кінотеатр удома.
Саундбар The One із бездротовим сабвуфером забезпечує справжнє кінодозвілля. Спеціальні динаміки центрального каналу забезпечують чудову чіткість вокалу, а Dolby Atmos забезпечує неймовірний, захоплюючий об’ємний звук.
1. Почніть із саундбара або бездротових гучномовців
Саундбар – це чудовий вибір, якщо ви переважно полюбляєте фільми, адже він додає деталей, драми і глибини всьому, що ви переглядаєте.
Гучномовці Wi-Fi удосконалюють ваші враження, забезпечуючи краще розділення звуку з телевізора, чіткі діалоги та широку звукову сцену.
2. Додайте сателітні гучномовці
Поставте кілька гучномовців за диваном і насолоджуйтеся справжнім об’ємним звуком, що ставить вас у центр подій. А світлодіоди, які реагують на підсвічування Ambilight, створять світлове шоу в цілій кімнаті.
3. Додайте сабвуфер
Від помпезних батальних сцен до незначних змін напруги – сабвуфер зробить усе, щоб ви це відчували.
4. Розширте систему на інші кімнати
Синхронізуйте вечірку в цілому домі. Або продовжуйте слідкувати за діями на екрані в вітальні, поки готуєте собі чашку чаю.
Почніть із саундбара або бездротових гучномовців
Саундбар – це чудовий вибір, якщо ви переважно полюбляєте фільми, адже він додає деталей, драми і глибини всьому, що ви переглядаєте.
Гучномовці Wi-Fi удосконалюють ваші враження, забезпечуючи краще розділення звуку з телевізора, чіткі діалоги та широку звукову сцену.
Додайте сателітні гучномовці
Поставте кілька гучномовців за диваном і насолоджуйтеся справжнім об’ємним звуком, що ставить вас у центр подій. А світлодіоди, які реагують на підсвічування Ambilight, створять світлове шоу в цілій кімнаті.
Додайте сабвуфер
Від помпезних батальних сцен до незначних змін напруги – сабвуфер зробить усе, щоб ви це відчували.
Розширте систему на інші кімнати
Синхронізуйте вечірку в цілому домі. Або продовжуйте слідкувати за діями на екрані в вітальні, поки готуєте собі чашку чаю.
Hi-Fi через Wi-Fi
Завдяки DTS Play-Fi можна прослуховувати фільми й музику в будь-якій кімнаті з високою роздільністю (до 24 біт/192 кГц) та ідеальною синхронізацією. Жодних дротів. Жодних турбот.
Готовий до з’єднання
Підтримує всіх ваших улюблених розумних помічників і послуги потокового передавання даних. Тож, щоб запустити ваш останній список відтворення, збільшити гучність або дізнатися, що відтворюється, просто запитайте.
Кожен звук там, де він і повинен бути
Технологія Dolby Atmos розміщує кожну деталь у точному місці в просторі навколо і над вами. Ваші фільми, ігри і музика стають більш реалістичними – і більш захоплюючими.
Поширюйте світло
Світлодіоди, які реагують на підсвічування Ambilight, синхронізуються з телевізором з Ambilight і рухаються разом із вашою музикою, наповнюючи кімнату драматизмом того, що ви дивитесь або слухаєте.
Дарує насолоду для вух і привертає увагу.
Європейський дизайн. Теплий, природний фірмовий звук. Високоякісні матеріали. Не дивно, що домашня аудіосистема Fidelio полонила серця критиків. Як ви цим скористаєтеся?
Усе під контролем
Під’єднуйте та налаштовуйте свої аудіопродукти за допомогою додатка Philips Sound. Передавайте контент із будь-якого джерела в кімнати та зони по всій оселі – і керуйте усім лише одним натисненням.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.