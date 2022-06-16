

Саундбар – це чудовий вибір, якщо ви переважно полюбляєте фільми, адже він додає деталей, драми і глибини всьому, що ви переглядаєте.

Гучномовці Wi-Fi удосконалюють ваші враження, забезпечуючи краще розділення звуку з телевізора, чіткі діалоги та широку звукову сцену.