Комфорт. Високоякісний звук. Невелика вага.
Для дозвілля або роботи – гарнітури Philips цінують комфорт і зручність користувача, завжди гарантуючи хорошу якість звуку для щоденного, базового чи інтенсивного використання і розмов.
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Комфорт. Високоякісний звук. Невелика вага.
Для дозвілля або роботи – гарнітури Philips цінують комфорт і зручність користувача, завжди гарантуючи хорошу якість звуку для щоденного, базового чи інтенсивного використання і розмов.
SPK7384/00
SPA20/00