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      Гарнітури для стилю життя

      Комп’ютерні гарнітури

      Комфорт. Високоякісний звук. Невелика вага.

      Для дозвілля або роботи – гарнітури Philips цінують комфорт і зручність користувача, завжди гарантуючи хорошу якість звуку для щоденного, базового чи інтенсивного використання і розмов.
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      Гучномовці для стилю життя

      Комп’ютерні гучномовці

      Збільшуйте гучність!

      Для музики, розваг або роботи – комп’ютерні гучномовці Philips гарантуватимуть вам чудове прослуховування та оживлять звук із насиченими басами.
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      Миші для стилю життя

      Миші

      Ергономічні. Оперативні. Надійні.

      Для дому та роботи – миші Philips задовольняють будь-які потреби. Ці дротові або бездротові миші є ергономічним та ідеальним супутником для проведення часу перед комп’ютером.
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      Клавіатура та миша для стилю життя

      Комплект (клавіатура + миша)

      Мінімалізм. Ергономічність. Для будь-якого використання.

      Ергономічність і комфорт як основний пріоритет, мінімалістськний дизайн для кожної потреби. Вам потрібно лише вибрати дротовий або бездротовий комбінований пристрій, а ми гарантуємо, як завжди, якість і чудовий досвід використання.
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      Виділені вироби

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        300 Series Бездротова миша

        Бездротова миша

        SPK7384/00

        • 3 кнопки
        • Бездротове з’єднання 2,4 ГГц
        • Оптичний сенсор
        Загальна оцінка / 5
        Ціна магазину Philips
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      • Не впевнені, котрий виріб придбати?
        Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
        USB-гучномовці для ноутбука

        USB-гучномовці для ноутбука

        SPA20/00

        • Живлення від USB
        • Аудіовхід
        Загальна оцінка / 5
        Ціна магазину Philips
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      Більше про монітори Philips

      Колекція для домашнього використання

      Колекція для домашнього використання

      Створено для вас
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      Колекція для професійного використання

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      Аксесуари для комп’ютерних ігор

      Аксесуари для комп’ютерних ігор

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      Довідка, підтримка та оновлення

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      Оновлення програмного забезпечення

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      Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей аксесуарів Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
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      Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання аксесуарів Philips або підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, електронною поштою чи онлайн чатом.
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