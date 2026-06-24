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Жінка слухає музику на домашній аудіосистемі Philips.

Домашні аудіосистеми Philips

Наповніть свій дім музикою

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Програвач платівок Philips V3000 із Bluetooth

Stevie

Hi-Fi
Hi-Fi
Чудове відтворення і трансляція музики
Мікросистеми

Мікросистеми

Уся ваша музика — гучно і з гордістю!

Радіоприймачі та будильники

Радіоприймачі та будильники

Класичний дизайн, сучасний звук

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Ідеальне поєднання

The Tina

Ретро-дизайн, сучасний звук.

Ретро. І, звичайно, модерн.

Відкрийте для себе музику заново завдяки універсальному програвачу. Насолоджуйтесь класичними платівками або потоковими плейлистами завдяки багатошвидкісному відтворенню та з’єднанню Bluetooth. Вбудовані динаміки й сучасні функції дозволяють легко наповнити будь-яке приміщення бездоганним звуком.

Знайомтеся: Tina
Знайомтеся: Tina
Мікросистеми

Уся ваша музика, як ви любите

Бездротове потокове передавання, відтворення улюблених компакт-дисків або прослуховування чіткого радіосигналу. Потужний звук і безперебійне під’єднання в компактному корпусі, який ідеально впишеться в будь-яку кімнату, даруючи гнучкість і чіткість звучання.

Дізнайтеся про мікросистеми

Готові до ранку?

Прокидайтеся так, як вам хочеться. Насолоджуйтесь чистим звуком, подвійним будильником і функціями повільного пробудження, які допоможуть вам легко розпочати день. Завдяки бездротовій передачі даних, дисплеям із регулюванням яскравості та простим елементам керування ваш ранок буде спокійним і легким.

Пізнайте радіобудильники
Портативний радіоприймач Philips
Ретро-програвач платівок із Bluetooth®, вбудованими динаміками й універсальним звуком

Програвач платівок Fidelio FT1 із Bluetooth

Створено для високої чіткості

Програвач FT1 із Bluetooth пропонує насолодитися улюбленою музикою. Литий алюмінієвий диск обертає вінілові платівки з витонченістю, а також тут є вбудований програвач компакт-дисків. Ви можете налаштувати й відтворювати музику бездротово або через під’єднання до мережі.

Відкрийте для себе FT1 програвач

Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

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Εφαρμογή Philips Entertainment
Century — століття інновацій у сфері звуку від Philips

100 років звуку Philips

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Дізнатися про звук Philips

Служба підтримки клієнтів

Отримайте допомогу для свого продукту, найкращі поради й рекомендації, знайдіть інструкції та посібники

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