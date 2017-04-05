Компактні функціональні системи
Шукаєте компактну інтегровану стереосистему для відтворення усієї Вашої музики? Завдяки нашій лінійці мікросистем Hi-Fi можна слухати Інтернет-радіо. Налаштування на станції DAB+ або FM. Підключення до Spotify і відтворення компакт-дисків. Насолоджуйтеся насиченішим та потужнішим звуком із будь-якого джерела.
Компактні. Портативні. Багатофункціональні.
Бумбокси. Звукові системи. CD-програвачі. Як би Ви їх не називали, ці універсальні портативні системи відтворюють компакт-диски тощо. Bluetooth, USB, DAB+ та FM-радіо, касетні стрічки – незалежно від Ваших уподобань, носіть свою музику зі собою.
Зручні. Портативні. Легко користуватися.
Насолоджуйтеся усіма звичними перевагами радіоприймача із найкращими функціями, які може запропонувати сучасна технологія. Ви можете налаштуватися на станції FM чи DAB+ або, навіть, слухати музику через Bluetooth. Обирайте вінтажний чи сучасний дизайн, робота від батареї або мережі. Який пристрій підійде саме для Вас?
Прокидайтеся під звуки пісні
Засинайте, слухаючи радіопрограму. Прокидайтеся спокійно під звук будильника, що поступово наростає, або під наростаючі звуки улюбленої радіостанції. Знайдіть годинник-радіо, який найкраще відповідатиме Вашому стилю, – на Ваш вибір різні моделі та функції.