Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Домашні аудіосистеми Philips

Наповніть свій дім музикою

Дізнайтеся більше

Наш улюблений 

Пласка Hi-Fi мікросистема Philips M2505

Надзвичайно тонка. Відтворення усіх форматів.

    M2505
  • Тонкий дизайн із можливістю настінного встановлення. Або самостійне розміщення на полиці
  • Bluetooth та аудіовхід. Можливість під’єднання практично до будь-якого джерела
  • Два повнодіапазонні 2,5-дюймові динаміки. Стереозвук
Переглянути деталі

Знайдіть аудіосистему саме для Вас

Hi-Fi мікросистеми Philips

Мікросистеми

Компактні функціональні системи 
CD-програвачі, бумбокси Philips

CD-програвачі

Компактні. Портативні. Багатофункціональні.
Радіоприймачі Philips

Радіоприймачі

Зручні. Портативні. Легко користуватися. 
Радіобудильники Philips

Годинники-радіо із будильником

Прокидайтеся під звуки пісні 
Hi-Fi мікросистема Philips

Мікросистеми


Компактні функціональні системи
 

Шукаєте компактну інтегровану стереосистему для відтворення усієї Вашої музики? Завдяки нашій лінійці мікросистем Hi-Fi можна слухати Інтернет-радіо. Налаштування на станції DAB+ або FM. Підключення до Spotify і відтворення компакт-дисків. Насолоджуйтеся насиченішим та потужнішим звуком із будь-якого джерела.

Показати усі мікросистеми
CD-програвач, бумбокс Philips

CD-програвачі


Компактні. Портативні. Багатофункціональні.

 

Бумбокси. Звукові системи. CD-програвачі. Як би Ви їх не називали, ці універсальні портативні системи відтворюють компакт-диски тощо. Bluetooth, USB, DAB+ та FM-радіо, касетні стрічки – незалежно від Ваших уподобань, носіть свою музику зі собою.

Показати усі CD-програвачі
Домашні аудіосистеми Philips, портативні радіоприймачі, радіоприймачі Bluetooth, радіоприймачі DAB

Радіоприймачі


Зручні. Портативні. Легко користуватися.
 

Насолоджуйтеся усіма звичними перевагами радіоприймача із найкращими функціями, які може запропонувати сучасна технологія. Ви можете налаштуватися на станції FM чи DAB+ або, навіть, слухати музику через Bluetooth. Обирайте вінтажний чи сучасний дизайн, робота від батареї або мережі. Який пристрій підійде саме для Вас?

Показати усі радіоприймачі
Радіобудильник Philips, радіоприймач DAB+ та FM із годинником

Годинники-радіо із будильником 


Прокидайтеся під звуки пісні

 

Засинайте, слухаючи радіопрограму. Прокидайтеся спокійно під звук будильника, що поступово наростає, або під наростаючі звуки улюбленої радіостанції. Знайдіть годинник-радіо, який найкраще відповідатиме Вашому стилю, – на Ваш вибір різні моделі та функції.

Показати усі годинники-радіо

Знайдіть свою звукову систему Philips

Більше телевізорів та аудіопристроїв від Philips

Більше телевізорів та аудіопристроїв від Philips

Переглянути розумний телевізор Philips OLED 4K
OLED-телевізор
Саме так виглядає реалістичність
Дізнайтеся, чому
Телевізійні звукові системи Philips
Звукові системи
Для кожного захоплюючого моменту
Збагатіть звучання телевізора
Портативні гучномовці Bluetooth, бездротові гучномовці, портативні радіоприймачі Philips
Бездротові гучномовці
Ваша музика. Гучні та бездротові.
Переглянути

Телевізори Philips

Головна сторінка телевізорів
Телевізори OLED
Серія Performance
Телевізори із Ambilight
Телевізори 4K Ultra HD
Телевізори Smart TV / Android TV
Див. усі телевізори
Нагороди телевізорів

Аудіопристрої Philips

Навушники
Звукові системи
Бездротові гучномовці
Домашні аудіосистеми
Fidelio

Підтримка

Підтримка телевізорів
Підтримка аудіопристроїв
Реєстрація виробів
Оновлення програмного забезпечення і драйверів
Зв’яжіться з нами

Ми у мережі

Facebook
Instagram
YouTube
Карта сайту