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Програвач платівок Philips V3000 із Bluetooth
Уся ваша музика — гучно і з гордістю!
Класичний дизайн, сучасний звук
Ідеальне поєднання
The Tina
Ретро-дизайн, сучасний звук.
Відкрийте для себе музику заново завдяки універсальному програвачу. Насолоджуйтесь класичними платівками або потоковими плейлистами завдяки багатошвидкісному відтворенню та з’єднанню Bluetooth. Вбудовані динаміки й сучасні функції дозволяють легко наповнити будь-яке приміщення бездоганним звуком.
Бездротове потокове передавання, відтворення улюблених компакт-дисків або прослуховування чіткого радіосигналу. Потужний звук і безперебійне під’єднання в компактному корпусі, який ідеально впишеться в будь-яку кімнату, даруючи гнучкість і чіткість звучання.
Прокидайтеся так, як вам хочеться. Насолоджуйтесь чистим звуком, подвійним будильником і функціями повільного пробудження, які допоможуть вам легко розпочати день. Завдяки бездротовій передачі даних, дисплеям із регулюванням яскравості та простим елементам керування ваш ранок буде спокійним і легким.
Програвач платівок Fidelio FT1 із Bluetooth
Програвач FT1 із Bluetooth пропонує насолодитися улюбленою музикою. Литий алюмінієвий диск обертає вінілові платівки з витонченістю, а також тут є вбудований програвач компакт-дисків. Ви можете налаштувати й відтворювати музику бездротово або через під’єднання до мережі.
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