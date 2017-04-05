

Зручні. Портативні. Легко користуватися.



Насолоджуйтеся усіма звичними перевагами радіоприймача із найкращими функціями, які може запропонувати сучасна технологія. Ви можете налаштуватися на станції FM чи DAB+ або, навіть, слухати музику через Bluetooth. Обирайте вінтажний чи сучасний дизайн, робота від батареї або мережі. Який пристрій підійде саме для Вас?