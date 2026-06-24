Готові до ранку?

Прокидайтеся так, як вам хочеться. Насолоджуйтесь чистим звуком, подвійним будильником і функціями повільного пробудження, які допоможуть вам легко розпочати день. Завдяки бездротовій передачі даних, дисплеям із регулюванням яскравості та простим елементам керування ваш ранок буде спокійним і легким.