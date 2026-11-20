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Пилососи із функцією миття
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Наявність
Нові надходження (6)
Рейтинг
Сертифікат антиалергенного пристрою (ECARF)
Так (1)
Додаткові вимоги
Компактний розмір (1)
Рівень шуму (дБ)
76–79 дБ (1)
Ємність (л)
від 3,0 до 3,9 (1)
Новинка
Philips Philips PowerUp IQ 80 Aqua+ CompleteБездротовий пилосос
Philips Philips PowerUp 50 AquaБездротовий пилосос
Philips Серія 5000Бездротовий пилосос Flex
Philips Philips PowerUp 30Бездротовий пилосос
Philips Серія 1000Пилосос без мішка для пилу
Philips Серія 3000Бездротовий пилосос Aqua
Philips PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу
Philips PowerPro ExpertПилосос без мішка для пилу
Philips Серія 5000Пилосос без мішка для пилу
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