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    Саундбари і системи домашнього кінотеатру Philips

    Створіть свій кінотеатр


    Від повних 7.1.2-канальних систем домашнього кінотеатру з Dolby Atmos до компактних варіантів для будь-якого простору. Для кожного телевізора з Ambilight знайдеться свій саундбар Philips.

    Саундбар Philips у вітальні

    Відкрийте для себе домашні аудіопристрої Philips

    Знайдіть усе необхідне для вашої системи домашнього кінотеатру з телевізором з Ambilight.

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    2.1-канальний саундбар Philips B7207 із бездротовим сабвуфером

    Philips B7207 – найкращий початкового рівня

    2.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером | Макс. 520 Вт | Dolby Digital Plus

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    Саундбар Philips B6405

    Philips B6405 – найтонший дизайн

    2.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером | Макс. 288 Вт | Dolby Audio

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    Тепер телевізор з Ambilight має ще кращий звук

    Телевізор з Ambilight – тепер ще кращий звук


    Відчуйте різницю, підібравши саундбар Philips

    Дізнатися більше про телевізор з Ambilight
    Технологія Philips Dolby Atmos

    Ви в самому центрі


    Dolby Atmos розміщує кожну деталь у просторі навколо вас і над вами. А ви залишаєтеся в центрі подій.

    Використання функції Philips DTS Play Fi

    Легке розширення


    Додайте задні гучномовці об’ємного звуку, сабвуфер чи гучномовці Multi-Room – у бездротовий спосіб, високоякісні та за дуже короткий час – завдяки DTS Play-Fi.

    Синхронізація телевізора Philips з Ambilight та саундбара

    Створено для телевізора з Ambilight


    Саундбари Philips розроблено для доповнення вишуканого вигляду й натуральних матеріалів вашого телевізора з Ambilight.

    Використання функції готовності до з’єднання Philips

    Готовий до з’єднання


    Spotify Connect і Apple AirPlay допомагають безпосередньо транслювати контент із ваших улюблених сервісів. А завдяки підтримці Google Асистента, Siri й Alexa вам не доведеться навіть пальцем ворухнути.

    Користуватися домашньою аудіосистемою – легко

    Домашня аудіосистема – це легко


    Вибирайте найкращі товари, щоб легко отримати кінематографічний домашній звук.

    Дізнайтеся, що домашня аудіосистема – це легко

    Більше домашніх аудіопристроїв Philips

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      Телевізори Philips

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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