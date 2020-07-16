Dolby Atmos розміщує кожну деталь у просторі навколо вас і над вами. А ви залишаєтеся в центрі подій.
Легке розширення
Додайте задні гучномовці об’ємного звуку, сабвуфер чи гучномовці Multi-Room – у бездротовий спосіб, високоякісні та за дуже короткий час – завдяки DTS Play-Fi.
Створено для телевізора з Ambilight
Саундбари Philips розроблено для доповнення вишуканого вигляду й натуральних матеріалів вашого телевізора з Ambilight.
Готовий до з’єднання
Spotify Connect і Apple AirPlay допомагають безпосередньо транслювати контент із ваших улюблених сервісів. А завдяки підтримці Google Асистента, Siri й Alexa вам не доведеться навіть пальцем ворухнути.
Домашня аудіосистема – це легко
Вибирайте найкращі товари, щоб легко отримати кінематографічний домашній звук.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.