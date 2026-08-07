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OneBlade – зрізання, контури, гоління

Електростанки Philips OneBlade

Електростанки Philips OneBlade

Голить волосся, а не шкіру. Без порізів і подразнень

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OneBlade – зрізання, контури, гоління (24)

Електростанки OneBlade 360 - голіть волосся чи моделюйте щетину різної довжини без зусиль....

У наявності (24)

1 – 12 з 24 результатів
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У наявності (24)

У наявності

-25% на леза OneBlade

  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate

Philips Електростанок Philips OneBlade Intimate
Для інтимних зон

QP1924/22
  • Двостороннє гоління та підстригання — легкість руху в будь-якому напрямку
  • Лезо SkinProtect з додатковим захистом шкіри для чутливих інтимнх зон і пахв
  • Знімний гребінець 3 мм для легкого та охайного підстригання волосся.
  • 100% водонепроникний — можна використовувати навіть у душі
  • USB-A заряджання — зручно заряджати будь-де
Переглянути продукт

-25% на леза OneBlade

  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360

Philips Електростанок Philips OneBlade 360
Для обличчя та тіла

QP2834/23
  • Унікальна технологія леза OneBlade з системою захисту шкіри і потужністю ріжучого блоку 12 000 рухів на хвилину
  • Для підстригання волосся будь-якої довжини на обличчі та тілі
  • 2 леза OneBlade 360, регульований гребінь «5-в-1», насадки для тіла, USB дріт для заряджання без адаптера
  • Для вологого і сухого використання
  • 60 хв роботи / 4 години зарядки
Переглянути продукт

-25% на леза OneBlade

  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360

Philips Електростанок Philips OneBlade 360
Для обличчя

QP2734/23
  • Унікальна технологія леза OneBlade з системою захисту шкіри і потужністю ріжучого блоку 12 000 рухів на хвилину
  • Для підстриння волосся будь-якої довжини на обличчі
  • 1 лезо OneBlade 360, регульований гребінь «5-в-1», USB дріт для заряджання без адаптера
  • Для вологого і сухого використання
  • 60 хв роботи / 4 години зарядки
Переглянути продукт

Додаткові -10% за реєстрацію

  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360

Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
1 шт

QP410/50
  • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
  • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
  • Двостороннє плаваюче лезо 360, 1 шт.
  • 4 місяців ефективного гоління*
  • Підходить для всіх ручок OneBlade**
Переглянути продукт

Додаткові -10% за реєстрацію

  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original
  • Philips Змінні леза OneBlade Original

Philips Змінні леза OneBlade Original
4 шт

QP240/50
  • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
  • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
  • Двостороннє лезо, 4 шт.
  • 16 місяців ефективного гоління*
  • Підходить для всіх ручок OneBlade
Переглянути продукт

-25% на леза OneBlade

  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade
  • Philips Електростанок Philips OneBlade

Philips Електростанок Philips OneBlade
Для першого гоління

QP1324/20
  • Унікальна технологія леза OneBlade з системою захисту шкіри і потужністю ріжучого блоку 6 000 рухів на хвилину
  • Додаткове покриття лез для зменшення тертя
  • USB дріт для заряджання без адаптера
  • Для вологого і сухого використання
  • 30 хв роботи / 8 годин зарядки
Переглянути продукт

-25% на леза OneBlade

  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade 360

Philips Електростанок Philips OneBlade 360
Для обличчя

QP2724/23
  • Унікальна технологія леза OneBlade з системою захисту шкіри і потужністю ріжучого блоку 12 000 рухів на хвилину
  • Для підстриння волосся будь-якої довжини на обличчі
  • 1 лезо OneBlade 360, 3 гребінці для щетини (1, 3, 5 мм), USB дріт для заряджання без адаптера
  • Для вологого і сухого використання
  • 45 хв роботи / 8 годин зарядки
Переглянути продукт

Додаткові -10% за реєстрацію

  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360

Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
2 шт

QP420/50
  • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
  • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
  • Двостороннє плаваюче лезо 360, 2 шт.
  • 8 місяців ефективного гоління*
  • Підходить для всіх ручок OneBlade**
Переглянути продукт

-25% на леза OneBlade

  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360
  • Philips OneBlade 360

Philips OneBlade 360
Обличчя

QP2724/31
  • Голіть, підстригайте, робіть контури
  • Додаткове змінне лезо 360
  • Гребінці для щетини (1, 3, 5 мм)
  • Заряджання USB-A
  • Повністю водонепроникний
Переглянути продукт

Додаткові -10% за реєстрацію

  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
  • Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360

Philips Змінні плаваючі леза OneBlade 360
4 шт

QP440/50
  • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
  • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
  • Двостороннє плаваюче лезо 360, 4 шт.
  • 16 місяців ефективного гоління*
  • Підходить для всіх ручок OneBlade**
Переглянути продукт

-25% на леза OneBlade

  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
  • Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360

Philips Електростанок Philips OneBlade Pro 360
Для обличчя та тіла

QP6542/15
  • Унікальна технологія леза OneBlade з системою захисту шкіри і потужністю ріжучого блоку 12 000 рухів на хвилину
  • Для підстриння волосся будь-якої довжини на обличчі та тілі
  • 2 леза OneBlade 360, точний гребінець із 14 налаштуваннями довжини, насадки для тіла, USB дріт для заряджання без адаптера
  • Для вологого і сухого використання
  • 90 хв роботи / 1 година зарядки
Переглянути продукт

Додаткові -10% за реєстрацію

  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave
  • Philips Змінні леза OneBlade First Shave

Philips Змінні леза OneBlade First Shave
2 шт для надчутливої шкіри

QP225/50
  • Ковзке покриття та заокруглені кінчики
  • Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення чітких контурів
  • Двостороннє лезо з додатковим антифрикційним покриттям, 2 шт.
  • 8 місяців ефективного гоління*
  • Підходить для всіх ручок OneBlade
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