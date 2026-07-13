Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Найкращий у серії
Шукаєте телевізор із більшою кількістю переваг? The Xtra – це 4K QD MiniLED Smart TV з Dolby Atmos, Quantum Dot, змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц та Ambilight Plus.
Пошуки закінчилися. Телевізор 4K QLED Smart TV з Ambilight, Dolby Atmos – усе, що потрібно для ігор наступного покоління, наприклад зі змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц.
Унікальні інновації Philips
Що таке телевізор з Ambilight?
Недосвідченому глядачеві телевізор з Ambilight може здатися звичайним телевізором із підсвічуванням ззаду. Ті, хто спробував, знають краще: адаптивне підсвічування телевізора з Ambilight перетворює кімнату на джунглі, а диван – на космічний корабель. Спробуйте один раз і змініть телевізор назавжди
Більше не потрібно витрачати час на налаштування. У телевізорі з Ambilight є процесор P5 з ШІ, який оптимізує зображення, ігри та підсвічування Ambilight для всього, що ви дивитесь або граєте – він налаштовує телевізор відповідно до умов у приміщенні, щоб усе виглядало епічним.
Від новітніх панелей 4K Quantum Dot, QD MiniLED та OLED до кінематографічного звуку Dolby Vision та майстерності обробки мікросхем P5 та P5 AI – усе розроблено для того, щоб вивести пікселі на максимум і зробити ваше зображення яскравим.
Завдяки таким функціям, як об’ємний звук Dolby Atmos, та партнерству з британськими аудіолегендами Bowers & Wilkins, телевізори з Ambilight забезпечують чітке, просторове й потужне звучання від самого початку.
Smart TV
Швидко знаходьте контент на потокових сервісах. Під’єднуйте розумні пристрої по всьому дому. Контролюйте все за допомогою голосової команди.
«Чи в моїй вітальні джунглі чи то моя вітальня – джунглі?» Не лякайтеся, якщо після налаштування телевізора з Ambilight ви поставите ці та інші малоймовірні запитання.
Гаразд, ви можете не відчути запаху поля. Але з телевізором з Ambilight ви відчуєте себе настільки близькими до подій матчу, що зможете відчувати ці запахи.
Незалежно від того, чи ви мчите по неоновій трасі, вбиваєте вампірів чи вирушаєте в міфічний квест, щоб урятувати людство, телевізор з Ambilight зробить пережиття більш інтенсивними й епічними.
Керуйте своїм телевізором за допомогою розумного пристрою
Додаток Philips Smart TV перетворює ваш смартфон або планшет на розумний пульт дистанційного керування, дозволяючи легко перемикати канали, регулювати гучність, переглядати додатки та точно налаштовувати параметри Ambilight.
Якщо ви віддаєте перевагу вибухам, які відчуваються кожною кісткою в тілі, або хочете, щоб ваші діалоги звучали ще чіткіше, то чому б не додати саундбар, який буде чудово звучати, виглядати та працювати з телевізором Ambilight?
Посібник по вибору телевізора 2025: Як знайти найкра...
Час читання: 2-6 хв
Що таке Titan OS?
Час читання: 2-5 хв
ШІ в телевізорах з Ambilight — як це працює?
Час читання: 2-5 хв
Як правильно розмістити телевізор у будь-якій кімнат...
Час читання: 5-9 хв
Що робить телевізор хорошим для ігор?
Час читання: 2-5 хв
Що таке Quantum Dot?
Час читання: 2-5 хв
Збагатіть звучання свого телевізора з Ambilight. Ознайомтеся з нашою лінійкою бездротових телевізійних саундбарів, саундбарів із сабвуферами...
Слухайте улюблені мелодії за допомогою домашніх аудіосистем Philips – стереосистем hi-fi, гучномовців Bluetooth, CD-програвачів, радіоприйма...
Ознайомтеся зі спортивними моделями для активного способу життя. Елегантні справді бездротові навушники-вкладиші. Або преміальні бездротові ...
Отримайте допомогу для свого продукту, найкращі поради й рекомендації, знайдіть інструкції та посібники