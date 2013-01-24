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    Philips TV

    Телевізори Philips

    Різниця – реальна  

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    OLED-телевізор Philips

    OLED  

    Саме так виглядає реалістичність

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    Телевізор Philips серії Performance

    Серія Performance
    The one, що хочеться забрати додому

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    Телевізор Philips з Ambilight

    Ambilight  

    Дайте волю драматизму

    Дізнайтеся про Ambilight
    Телевізор Philips Smart TV

    Телевізори Smart TV

    Будь-який контент за вашим бажанням

    Більше про ТВ з Android
    Саундбар Philips

    Саундбари

    Для кожного захоплюючого моменту

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    Найкращі відзначені нагородами телевізори Philips

    Нагороди

    Ефективність міжнародного класу. Визнана.  

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    Допомога, підтримка  та оновлення

    Реєстрація телевізора

     

    Створіть обліковий запис My Philips для реєстрації нового телевізора.

    Після реєстрації ви будете отримувати повідомлення про доступні оновлення.

    Реєстрація у My Philips

    Оновлення програмного забезпечення та драйверів

     

    Відкрийте всі можливості телевізора Philips. Тут ви знайдете всі оновлення програмного забезпечення, а також зможете безкоштовно завантажити драйвери у разі їх втрати.

    Пошук оновлень

    Пошук та усунення несправностей на телевізорі

     

    Найшвидший спосіб вирішення проблеми та налаштування телевізора Philips – це ознайомлення з інструкцією з діагностики та усунення несправностей. Скористайтеся корисними рекомендаціями та порадами для відновлення роботи телевізора у найкоротші терміни.

    Інструкція з діагностики та усунення несправностей

    Контактна інформація

     

    Ми завжди готові допомогти. Не знаєте, яку модель телевізора Philips вибрати, чи відчуваєте труднощі з налаштуванням? Ви можете зв'язатися з нами за телефоном або електронною поштою.

    Звернення у компанію Philips
    Регистрация телевизора
    ПО и драйверы
    Поиск и устранение неисправностей на телевизоре
    Контактная информация

    Телевізори Philips

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    Підтримка

    Підтримка телевізорів
    Підтримка аудіопристроїв
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