Штучний інтелект, реальна різниця

Більше не потрібно витрачати час на налаштування. У телевізорі з Ambilight є процесор P5 з ШІ, який оптимізує зображення, ігри та підсвічування Ambilight для всього, що ви дивитесь або граєте – він налаштовує телевізор відповідно до умов у приміщенні, щоб усе виглядало епічним.