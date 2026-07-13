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Вітальня з телевізором Philips з Ambilight

Телевізори з Ambilight

Телевізор. Міф. Легенда.

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Найкращий у серії

OLED-телевізор зAmbilight

OLED-телевізор зAmbilight
OLED-телевізор зAmbilight
Єдиний OLED-телевізор з Ambilight. Зображення 4K. Dolby Vision. Дисплей META 3.0. Кінематографічний звук. Зустрічайте технологію OLED, яка виходить за межі екрану.
The Xtra – телевізор з Ambilight

The Xtra – телевізор з Ambilight

Шукаєте телевізор із більшою кількістю переваг? The Xtra – це 4K QD MiniLED Smart TV з Dolby Atmos, Quantum Dot, змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц та Ambilight Plus.

The One – телевізор з Ambilight

The One – телевізор з Ambilight

Пошуки закінчилися. Телевізор 4K QLED Smart TV з Ambilight, Dolby Atmos – усе, що потрібно для ігор наступного покоління, наприклад зі змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц.

Вітальня з телевізором Philips з Ambilight

Унікальні інновації Philips

Що таке телевізор з Ambilight?

Недосвідченому глядачеві телевізор з Ambilight може здатися звичайним телевізором із підсвічуванням ззаду. Ті, хто спробував, знають краще: адаптивне підсвічування телевізора з Ambilight перетворює кімнату на джунглі, а диван – на космічний корабель. Спробуйте один раз і змініть телевізор назавжди

Дізнатися більше про Ambilight

Штучний інтелект, реальна різниця

Більше не потрібно витрачати час на налаштування. У телевізорі з Ambilight є процесор P5 з ШІ, який оптимізує зображення, ігри та підсвічування Ambilight для всього, що ви дивитесь або граєте – він налаштовує телевізор відповідно до умов у приміщенні, щоб усе виглядало епічним.

Дізнайтеся більше про функції AI
Штучний інтелект, реальна різниця
Телевізор Philips увітальні

Максимальна якість зображення

Від новітніх панелей 4K Quantum Dot, QD MiniLED та OLED до кінематографічного звуку Dolby Vision та майстерності обробки мікросхем P5 та P5 AI – усе розроблено для того, щоб вивести пікселі на максимум і зробити ваше зображення яскравим.

Чудовий звук одразу після розпакування

Завдяки таким функціям, як об’ємний звук Dolby Atmos, та партнерству з британськими аудіолегендами Bowers & Wilkins, телевізори з Ambilight забезпечують чітке, просторове й потужне звучання від самого початку.

Чудовий звук одразу після розпакування
  • Вітальня з телевізором Philips з Ambilight

    Smart TV

    Просто розумні

    Швидко знаходьте контент на потокових сервісах. Під’єднуйте розумні пристрої по всьому дому. Контролюйте все за допомогою голосової команди.

Для чого підходить телевізор Ambilight?

  • Фільми стають епічнішими

    «Чи в моїй вітальні джунглі чи то моя вітальня – джунглі?» Не лякайтеся, якщо після налаштування телевізора з Ambilight ви поставите ці та інші малоймовірні запитання.

  • Спорт стає ближчим

    Гаразд, ви можете не відчути запаху поля. Але з телевізором з Ambilight ви відчуєте себе настільки близькими до подій матчу, що зможете відчувати ці запахи.

  • Ігри стають реальними

    Незалежно від того, чи ви мчите по неоновій трасі, вбиваєте вампірів чи вирушаєте в міфічний квест, щоб урятувати людство, телевізор з Ambilight зробить пережиття більш інтенсивними й епічними.

Керуйте своїм телевізором за допомогою розумного пристрою

Philips Smart TV App

Додаток Philips Smart TV перетворює ваш смартфон або планшет на розумний пульт дистанційного керування, дозволяючи легко перемикати канали, регулювати гучність, переглядати додатки та точно налаштовувати параметри Ambilight.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок
Philips Smart TV App
Вітальня з телевізором Philips з Ambilight

Саундбари Philips

Готові до кінематографічного звуку?

Якщо ви віддаєте перевагу вибухам, які відчуваються кожною кісткою в тілі, або хочете, щоб ваші діалоги звучали ще чіткіше, то чому б не додати саундбар, який буде чудово звучати, виглядати та працювати з телевізором Ambilight?

Зустрічайте наші саунбари

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