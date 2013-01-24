Створіть обліковий запис My Philips для реєстрації нового телевізора.
Після реєстрації ви будете отримувати повідомлення про доступні оновлення.
Створіть обліковий запис My Philips для реєстрації нового телевізора.
Після реєстрації ви будете отримувати повідомлення про доступні оновлення.
Відкрийте всі можливості телевізора Philips. Тут ви знайдете всі оновлення програмного забезпечення, а також зможете безкоштовно завантажити драйвери у разі їх втрати.
Найшвидший спосіб вирішення проблеми та налаштування телевізора Philips – це ознайомлення з інструкцією з діагностики та усунення несправностей. Скористайтеся корисними рекомендаціями та порадами для відновлення роботи телевізора у найкоротші терміни.
Ми завжди готові допомогти. Не знаєте, яку модель телевізора Philips вибрати, чи відчуваєте труднощі з налаштуванням? Ви можете зв'язатися з нами за телефоном або електронною поштою.